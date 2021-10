Flora Canto tradita dall’uomo che amava: “Ho capito come funziona quest’ambiente!”

La compagna di Enrico Brignano non ha perdonato il tradimento di cui è stata vittima in diretta tv e ha svelato cosa ha imparato.

Flora Canto è l’attuale compagna di Enrico Brignano, comico, attore, showman e conduttore televisivo. I due hanno una figlia Martina, nata nel 2017 e Niccolò nato lo scorso luglio.

Sembrerebbe che i due siano in procinto di fare il grande passo e dopo 8 anni di fidanzamento convoleranno presto a nozze.

Enrico e Flora si sono incontrati nel 2013 su una spiaggia a Sabaudia, nota località balneare sul litorale laziale e nonostante la loro differenza d’età hanno trovato un equilibrio che li ha portati a superare le difficoltà dovute alla sofferenza per la fine delle precedenti relazioni.

Flora, prima del suo attuale compagno, è stata fidanzata con Francesco Pozzessere, conosciuto durante la sua partecipazione come tronista a ‘‘Uomini e donne’‘ nel 2007, i due ebbero una relazione che durò un paio d’anni. La Canto a proposito di questa sua esperienza televisiva rivelò durante un’intervista: “A Uomini e donne ci andai per voltare pagina, mi è servito a capire tante cose: come funziona quell’ambiente, ad esempio”.

Flora Canto e il tradimento che non ha perdonato

La pagina che ha voluto voltare è stata quella relativa alla fine della sua relazione con Filippo Bisciglia, attuale volto di ”Temptation Island”. L’influencer e il conduttore sono stati fidanzati quando ancora non erano entrati nel mondo della tv. Bisciglia nel 2006 partecipò al ”Grande Fratello” e all’interno della casa conobbe Simona Salvemini della quale si infatuò e tradì in diretta tv l’allora fidanzata Flora Canto.

A distanza di anni l’attuale compagna di Brignano è tornata a parlare del tradimento che subì. “Ora è acqua passata. Filippo non lo sento più.”

Bisciglia adesso fa coppia fissa da tanti anni con Pamela Camassa ma se la sua ex fidanzata Flora non la sente più, è invece rimasto in buoni rapporti con la Salvemini. Proprio in questi giorni ha pubblicato una IG Stories con l’ex gieffina scrivendo: “Ebbene sì, sono passati ben 15 anni ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai… Incontri speciali, Sellerona te vojo troppo bene!”.

Cosa avrà pensato Flora Canto a proposito di questa dichiarazione d’affetto del suo ex, a distanza di così tanto tempo, proprio nei confronti della donna con cui fu tradita?