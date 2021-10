Il “Gf Vip” rilascia le FOTO bollenti: la doccia di Raffaella Fico è vietata ai minori

Il “Gf Vip” ha recentemente pubblicato alcuni scatti bollenti tratti dalle docce dei vipponi: quella di Raffaella Fico ha inevitabilmente infuocato la temperatura

View this post on Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del “Grande Fratello Vip“. Con il suo fascino e la sua sensualità, la partenopea ha colpito i telespettatori di Canale Cinque fin dalla puntata iniziale. Il suo balletto scatenato sulle note di “Mamacita Loca” è infatti ben impresso nella memoria dei fan.

Nel proseguo del suo percorso, la modella si è distinta per carattere e personalità. La Fico, che non si tira mai indietro dall’esprimere le proprie opinioni, ha legato con molti compagni della casa, ma si è altresì fatta parecchi nemici. Il pubblico che la segue, rapito da lei, è stato recentemente deliziato da immagini che più bollenti non avrebbero potuto essere: la doccia della modella è uno spettacolo per soli adulti!

NON PERDERTI ANCHE —> Anna Tatangelo risponde alla domanda più intima: “Lo faccio 5 volte alla settimana”

La doccia di Raffaella Fico è vietata ai minori: la FOTO bollente

Per vederla, vai su Successivo