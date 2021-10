Francesca Manzini. La simpatica imitatrice e presentatrice tv si mostra in una versione inedita sul web facendo sfoggio di tutta la sua dirompente sensualità

La nuova edizione di “Striscia la Notizia” è partita sul piccolo schermo dal 27 settembre scorso. Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono stati i presentatori apripista della stagione 2021/’22 del tg satirico di Canale 5 che ci ha abituati a grandi novità e cambiamenti che si sveleranno nel corso delle puntate.

L’ideatore del programma, Antonio Ricci, ha infatti annunciato che anche quest’anno assisteremo a una staffetta di presentatori. I prossimi in lista di attesa sono i siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari; non potranno mancare gli storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Sul finire, invece, Gerry Scotti accompagnerà due donne straordinarie: Michelle Hunziker e (per la terza volta consecutiva) la talentuosa l’imitatrice Francesca Manzini. Quest’ultima è stata recentemente in tv in un ruolo tanto difficile quanto divertente.

Francesca Manzini: versione inedita e sensuale sul web. I fan si scatenano

Francesca Manzini è stata la quarta giudice della scorsa puntata di “Tale e Quale Show” su Rai Uno. L’attrice classe 1990 non è un volto nuovo del programma; in precedenza, infatti, aveva ricoperto il ruolo di concorrente.

É tornata stavolta per esprimere il suo parere sulle performance dei vip in gara di quest’anno, “celandosi” però sotto mentite spoglie. L’artista è nota soprattutto per le due doti straordinarie di imitatrice. Nel corso della sua carriera ha impersonificato numerosi personaggi, riuscendone a carpire perfettamente l’essenza, come Loredana Bertè, Elisabetta Gregoraci, Mara Venier, Maria De Filippi, Simona Ventura, Sabrina Ferilli, Giusy Ferreri o Malika Ayane.

Al cospetto di Carlo Conti e dei suoi colleghi giudici (Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello) si è presentata nei panni di un suo cavallo di battaglia: Asia Argento. Trucco perfetto, stessi evidenti tatuaggi; l’illusione però è stata regalata dalla perfetta imitazione della Manzini.

L’attrice mostra sempre una versione raggiante di sè sul piccolo schermo. Tuttavia, ha raccontato del suo passato doloroso, del rapporto travagliato con la sua famiglia d’origine, dei problemi alimentari divisa tra anoressia e bulimia e delle difficoltà immani dopo la scoperta di avere un tumore all’utero.

“Sono stata anoressica per tre mesi e mezzo e subito dopo sono entrata nella bulimia, per sei anni. Ho vissuto male, perché ero in un abbandono totale”. É uscita vittoriosa da queste battaglie che la vita ha voluto mettere sul suo cammino. Oggi è una donna rinnovata e ha trovato pace anche grazie alla presenza del suo compagno, Marco Scimia, 35 anni, noto per essere sosia ufficiale di Johnny Depp.

“Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa” – ha rivelato Francesca Manzini.

Oggi celebra il suo compleanno con una frase toccante: “Protezione, dolcezza e lealtà ti contraddistinguono da chiunque al mondo e, come diceva De Gregori, in faccia ai maligni e ai superbi il tuo nome scintillerà. Auguri Amore Mio”. Le parole accompagnano uno scatto suggestivo, in bianco e nero, in cui la prossima conduttrice di “Striscia la Notizia” è palesemente a seno nudo, mostrando le sue forme burrose e seducenti, circondata dalle braccia del compagno in un abbraccio tenero e avvolgente.

I fan si scatenano con i commenti: “Manzi’, pure te te li cerchi… certi commenti…metti questa foto e parli di protezione e lealtà. Lo credo bene” – scrive qualcuno scherzando. Altri ancora: “Bellissima coppia”, “Beato lui”, “Stupenda foto”.