Giovanna Civitillo cattura tutti su Instagram con la sua nuova foto. Lei è da sola e il messaggio per il marito non passa inosservato

Foto da InstagramLoro sono una cosa sola, come due facce della stessa medaglia, inseparabili. Parliamo di Giovanna Civitillo e Amadeus, una delle coppie più belle della televisione italiana. Una coppia solida, che si ama alla follia e che preserva il suo amore dagli occhi indiscreti del gossip.

I due hanno un profilo condiviso su Instagram gestito da Giovanna come ha confessato Amadeus che non è per niente avvezzo ai social, ma anche qui la discrezione e l’eleganza la fanno da padroni. Il pubblico italiano li adora e grazie al social dell’immagine cerca di saperne di più su di loro e la fantastica famiglia che hanno costruito.

NON PERDERTI ANCHE — > Fabrizio Corona in un triangolo amoroso: stavolta la combina grossa!

Giovanna Civitillo senza Amadeus, il messaggio che commuove

View this post on Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

NON PERDERTI ANCHE — > Harry e Meghan, ennesimo affronto alla Royal Family: la decisione incredibile gela Buckingham Palace

Giovanna Civitillo torna su Instagram. A lei basta poco per far innamorare tutti. Con la sua semplicità, la sua eleganza, quei modi gentili e mai estrosi, rapiscono il cuore degli italiani che la seguono sempre con molta attenzione.

Giovanna è in treno, in viaggio, ma è da sola. È questa la cosa che balza all’occhio. Accanto a lei non c’è il suo Amadeus ma lei ha un messaggio per lui. “E ritorno da te” scrive la moglie del presentatore a corredo dello scatto. Il riferimento ad Amadeus è palpabile, una dedica delicata ma che parte dal cuore citando una delle canzoni più famose di Laura Pausini.

In molti le chiedono dove sia stata ma Giovanna non risponde. Un distacco forse per questioni di lavoro che evidentemente è stato necessario. Lo sguardo della bella moglie di Amadeus parla da solo. È con quello che rapisce tutti in un attimo.

Con la mascherina blu sul volto, Giovanna non smette di piacere, anzi. Diventa più intrigante del solito. Gli sguardi (il suo e quello dei follower) si incrociano e si crea un’alchimia che piace tantissimo.

Per lei solo belle parole nei commenti al post. “Che meraviglia che sei” le scrive uno dei suoi quasi 500 mila follower. Se lo sguardo è per i fan, il suo cuore però è decisamente tutto per il suo dolce marito che l’aspetta a casa.