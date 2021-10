“Una grande donna” Laura Torrisi la posizione è irresistibile, la migliore in assoluto – FOTO

Il talento di una donna come Laura Torrisi potrebbe essere racchiuso in una sola apparizione, nella posizione irresistibile sarà “la migliore”.

Affacciatasi giovanissima sul piccolo schermo con la partecipazione a “Miss Italia” a fine anni ’90, l’attrice d’origini catanesi, Laura Torrisi, approda subito al cinema in una commedia del regista Francesco Nuti, per cimentarsi un anno più tardi in “Lucignolo“, film realizzato dal fiorentino Massimo Ceccherini. Conosciuta al pubblico della penisola per il ruolo di protagonista in “Una Moglie Bellissima“, di Leonardo Pieraccioni, la carriera di Laura continuerà ancora sul piccolo schermo, con i due episodi più attuali di “Din Don“, recitando al fianco di Enzo Salvi.

L’attrice, classe 1979, secondo il parere del suo pubblico, grazie alla sua ultimissima apparizione in rete darà prova di essere in queste ore “una grande donna“.

“Una grande donna” Laura Torrisi la posizione è irresistibile, la migliore in assoluto

“Perchè credo nella verità, quella che va dritta ai cuori“. Esordierà così Laura in didascalia allo scatto condiviso stamani sul suo profilo Instagram. Continuando poi la sua citazione, che susciterà immediatamente grande empatia tra lei ed i suoi ben 1,3 milioni di follower, Laura coglierà l’occasione di raccontare alcuni dettagli della sua ultima creazione. “E non importa che siano pochi, mi importa che siano giusti”, queste parole sono difatti tratte dal romanzo: “Ps: Scrivimi sempre”. Scritto dall’attrice in collaborazione con la collega, nota speaker e scrittrice, Sara Gazzini. Un racconto d’amicizia, che rivela la complicità delle sue protagoniste durante la dura esperienza del lockdown.

“La migliore in assoluto“, sarà invece descritta in tal modo dai suoi fan, la posa utilizzata da Laura per la pubblicazione dell’istantanea. Una comoda seduta per un’emozionante lettura.

“Complimenti per le tue parole, per il libro che spero di leggere presto e anche per la persona che sei“, continuerà un’ammiratrice di Laura che sembra non veder l’ora di poter tuffarsi fra le righe di quest’avventura. Il libro, come sottolinea la stessa attrice, è attualmente disponibile in tutte le librerie, o su Amazon.