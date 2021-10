“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 14 ottobre: Adelaide contro i suoi principi

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 ottobre: Vittorio continua a pressare Tina. Adelaide fa una scelta importante.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Tina rifiutare la proposta di Vittorio per essere la protagonista di un film diretto dallo stesso Conti. La ragazza sta compiendo misteriosi viaggi in Svizzera, ma non sembra intenzionata a voler parlare con nessuno riguardo al motivo che la spinge ad allontanarsi sempre da Milano. Stefania invece sta vivendo emozioni contraddittorie. La ragazza è felice di essersi finalmente sistemata insieme al padre nella vecchia casa dei Cattaneo, ma non è sicura di poter reggere la convivenza con la nuova compagna di suo padre e la sorellastra Gemma. Quanto ad Adelaide, la contessa è divisa tra i numerosi impegni del Circolo e il tentativo di capire perché Flora Ravasi sia giunta fino a Milano e sembri intenzionata a restarvi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 ottobre: Tina è malata

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Vittorio continuerà a insistere con Tina perché lei accetti il ruolo di protagonista del suo film. Lei rifiuterà ancora una volta la sua proposta, ma deciderà di non dare a Conti nessuna ulteriore spiegazione riguardo le sue condizioni di salute.

Adelaide invece andrà contro i suoi principi pur di aiutare Ludovica. La Contessa deciderà di assumere Marcello al posto di Parri. La speranza è che la Brancia si riavvicini al Circolo.

Sempre tra le anticipazioni sappiamo infine che Gemma sarà gelosa delle attenzioni rivolte a Stefania dalla madre. Tra le due ragazze, ormai è guerra. Questo porterà non pochi problemi all’interno della casa.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda giovedì 14 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione.