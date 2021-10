“Per te Miss Italia finisce qui”, Juliana Moreira ha colpito e affondato: carosello di FOTO sensuali che inchiodano alla sedia

La showgirl ha bloccato il web con un carosello di foto decisamente inaspettate, in tenuta casual e in bianco e nero ha messo ko i fan.

Ha esordito per la prima volta in Italia nel programma di Teo Mammucari “Cultura moderna” ormai nel lontano 2006, eppure di strada ne ha fatto la brasiliana Juliana Moreira da quando ha messo piede nel nostro Paese.

Tante le collaborazioni che ha realizzato nel tempo, è diventata testimonial di prodotti di moda e beauty, ma tra le tante imprese raggiunte anche quella di diventare mamma di Lua Sohie e Sol Gabriel ed il matrimonio con il suo Edoardo Stoppa nel 2017.

Dopo la recente remise en forme che la bella brasiliana ha deciso di cominciare a fianco del marito, oggi sfodera una silhouette ancora più bella e tonica di prima, vediamo l’ultimo post Instagram che ne immortala la raggiunta forma fisica.

Juliana Moreira mai così grintosa, incredibilmente bella!

View this post on Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Negli ultimi mesi dopo che la showgirl ha raggiunto la forma fisica perfetta che tanto sperava di ottenere con allenamento in palestra e alimentazione controllata, ha scelto per la prima volta di tornare al suo vecchio amore. Ovvero gli shooting fotografici con cui ha esordito come modella, prima in Brasile e poi appena arrivata in Italia.

“Booooooooom dia pessoal 🙏🏽 Io che facevo finta di fare la modella 🤣😂 un beijo grande pra @glauberbassi @natykuprian @milenavitoriaff e grazie pela energia positiva d sempre ❤️ #Stoppeiras”. Scrive lei a margine del carosello di quattro scatti realizzati dal fotografo Glauber Bassi.

Juliana è stata vestita invece dalla stilista Naty Kuprian e la vediamo indossare camicia bianca molto ampia sormontata da un maxi gillet con collo a cratere, calze in maglia spessa traforata e anfibi bianchi con suola carrarmato legati alla caviglia.

Gioca con il suo corpo in pose anche stravaganti, sguardo da pantera però che aspetta solo di ruggire di fronte alla preda. Fisico spettacolare evidenziato anche dagli abiti larghi che indossa ma che proprio per questo la enfatizzano ancora di più nella sua piccola statura rimodellata.

Migliaia di like per lei: “Bom dia 🌞”, “😍 Beh ci sei riuscita molto bene una modella perfetta”, “No ma basta dai! Per te Miss Italia finisce qui”, “E noi comuni mortali zitte e basta!!“.