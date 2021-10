Auto si schianta contro il guardrail sulla statale: morta una 19enne, feriti due amici

Una ragazza di 19 anni è morta ed altri due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte sulla statale 274 tra Gallipoli a Santa Maria di Leuca (Lecce).

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Una ragazza di soli 19 anni è rimasta vittima di un incidente avvenuto la scorsa notte lungo la statale 274 tra Gallipoli a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. La giovane si trovava, con altri tre amici, a bordo di un’auto che si è schiantata contro il guardrail. Dopo l’impatto, la ragazza è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto. Inutili i tentativi di soccorso per la 19enne. Due dei tre giovani a bordo della vettura sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

Lecce, incidente sulla statale 24: morta 19enne, feriti altri due ragazzi

Aveva solo 19 anni ed una vita davanti a sé Elisa De Lorenzis, la ragazza deceduta durante la notte scorsa, tra mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre, in un terribile incidente stradale in Salento.

Il sinistro, secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Repubblica, è avvenuto all’altezza dello allo svincolo per baia Verde lungo la statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima stava rientrando a casa, a Racale, dopo una serata trascorsa con alcuni amici, a bordo di una Ford C Max, su cui viaggiavano altri tre ragazzi. Per cause ancora da determinare, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guardrail. Un impatto violento che ha fatto sbalzare fuori dall’abitacolo la 19enne, finita sull’asfalto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per Elisa non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate. Due dei tre ragazzi a bordo dell’auto, un 18enne ed un 19enne, riporta Repubblica, sono rimasti feriti non gravemente e sono stati trasportati presso l’ospedale di Gallipoli.

I carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge sul posto, stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause.