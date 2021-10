Marianna Vertola, sotto la giacca niente: il dettaglio che accende la fantasia – FOTO

Marianna Vertola spregiudicata e sensuale su Instagram, la showgirl e modella fa impazzire i suoi fan con un vedo-non vedo clamoroso.

E’ un periodo davvero magico per Marianna Vertola. La modella e influencer napoletana si sta affermando anche sulla scena nazionale, la 24enne con la grande passione per il calcio e per il Napoli inizia ad essere una presenza fissa delle trasmissioni sportive.

Dopo un’estate che l’ha consacrata come una delle nuove ‘spalle’ di Michele Criscitiello a Sportitalia, qualche settimana fa l’abbiamo ammirata anche a ‘Tiki Taka‘. Nel programma di Piero Chiambretti, su Mediaset, ha messo in mostra non solo grande competenza ma anche fascino e sensualità clamorosi.

La sua ascesa è confermata dai numeri di Instagram, dove si avvia, a breve, verso il traguardo dei 400mila followers. Chi la segue da tempo non può essere sorpreso. E’ una bellezza, la sua, che decisamente non passa inosservata.

Marianna Vertola, lo scatto in chiaroscuro è da paura: e i fan impazziscono

