“Spettacolo della natura”, Marika Fruscio l’intimo trasparente esalta i punti giusti: gli occhi finiscono solo lì… FOTO

La conduttrice sportiva, Marika Fruscio mostra i lati più piccanti e seducenti del suo repertorio. Un monumento di Madre Natura.

La splendida diva del mondo dello spettacolo sportivo, Marika Fruscio ha lasciato tutti i suoi followers a bocca aperta, in merito ad un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Ben 810 mila followers popolano in questo momento la sua intimità, quasi tutti ipnotizzati dalla sua incredibile bellezza, senza rivali. La giornalista brianzola ha dimostrato di avere un “debole” per il calcio e in particolare per la squadra di Luciano Spalletti, che sta sorprendendo tutti in questo scoppiettante inizio di stagione.

Lei non si limita soltanto a spendere parole di elogio ad una squadra ormai rodata nei giusti meccanismi. Reduce da un filotto di sette vittorie consecutive, Napoli e i suoi cittadini accendono la tv e ammirano il talento e le qualità sensuali di una diva dal “sangue” azzurro nelle vene.

La Fruscio, venuta alla ribalta grazie al concorso di bellezza “Escile” cura nei minimi dettagli il suo aspetto fisico. Vediamo oggi cosa ha riservato ai suoi followers, contenti per aver iniziato la giornata nel migliore dei modi

La giornalista sportiva manda in estasi i fan con un primo piano ultra sensuale: i dettagli bollenti

