Michelle Hunziker va via di casa: crisi con suo marito? Tutta la verità…

La storica conduttrice televisiva del programma di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia’ è sulla bocca di tutti, a seguito di svariati gossip.

La bellissima quarantaquattrenne è al centro dei riflettori, a causa di diverse voci di corridoio riguardanti la sua vita privata: si pensa, infatti, che la Hunziker stia attraversando una crisi di coppia, con il suo compagno Tomaso Trussardi.

Ciò che ha dato l’allarme ai fan che la seguono assiduamente è stata, senza dubbio, la scomparsa del suo anello con il rubino, regalatole tempo fa proprio dall’imprenditore bergamasco.

Michelle ha romanticamente smentito tutto ciò, dicendo: “L’anello che indosso ora è sempre un regalo di Tomaso“.

E ancora: “Sono vaccinata anche contro il gossip, non solo contro il coronavirus“. Le sue risposte sempre molto divertenti e ironiche sono arrivate dritte all’orecchio dei fan, che si sono subito tranquillizzati.

Ma qualcos’altro ha nuovamente destato sospetti, per quanto concerne la sua relazione sentimentale… cosa sarà successo questa volta?

Michelle Hunziker non torna più a casa: si vocifera aria di crisi tra lei e Tomaso Trussardi…

I fan della talentuosissima attrice svizzera hanno subito notato qualcosa di strano: Michelle si è allontanata da Bergamo per molto tempo, continuando la sua vita a Roma lontano dal suo compagno e dalle sue figlie.

Sin da subito è stata ipotizzata una presunta crisi di coppia, ma ad andare a fondo sulla questione ci ha pensato il settimanale Chi.

Il giornale ha smentito tutte le ipotesi: la conosciutissima presentatrice televisiva, infatti, ha soggiornato nella Capitale fino a pochissimo tempo fa, perché proprio lì si sono tenute le registrazioni per una nuova stagione del talent show musicale ‘All Together Now – La musica è cambiata‘.

E’ questa, dunque, la verità: Michelle Hunziker è stata a Roma per diverso tempo, per concludere le riprese della trasmissione, presto in onda su Canale 5.