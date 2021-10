“Sei bona anche così”, Miriam Leone e il SELFIE mostruoso: l’ex Miss Italia in una versione mai vista

Miriam Leone lancia un messaggio ai fan sull’ultimo film a cui ha lavorato, su Instagram spunta una foto che lascia tutti senza parole

Attrice, conduttrice, ex reginetta di bellezza. Miriam Leone è tutto questo e molto altro e i fan impazziscono per lei. Semplicità, genuinità, umiltà la rendono unica e inimitabile ed è per tutte queste caratteristiche che il pubblico la adora e non riesce a fare a meno di seguirla.

Attualmente è al cinema con il film Marylin ha gli occhi neri dove ha lavorato in compagnia di Stefano Accorsi e i fan non vedono l’ora di scoprire di cosa si tratta.

GUARDA QUI>>Fabrizio Corona in un triangolo amoroso: stavolta la combina grossa!

Miriam Leone con gli occhi neri: quale versione preferite? – FOTO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO