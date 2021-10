L’ex deputata ha pubblicato un post su Instagram dove si è mostrata in tutta la sua bellezza con un outfit sicuramente discutibile. Vi sveliamo il perché….

Nunzia De Girolamo ha condiviso uno scatto sul social network più amato dagli internauti che ha lasciato interdetti tutti gli utenti.

La sua bellezza è indiscutibile e ormai è diventata una vera e propria influencer, dopo la sua carriera nel mondo politico ha deciso di voltare pagina e dedicarsi al mondo della tv diventando conduttrice.

Il suo programma, andato in onda nella scorsa stagione televisiva, si chiamava “Ciao Maschio” e ha appassionato moltissimo i telespettatori.

Nel corso della trasmissione, Nunzia invitava ad ogni puntata tre uomini del mondo dello spettacolo o della politica e li intervistava in maniera molto confidenziale facendoli aprire come non avevano fatto prima.

Quella è stata l’occasione per farsi conoscere dal grande pubblico riscuotendo un successo non indifferente. ”Ciao Maschio” andava in onda ogni sabato sera, in seconda serata sulla Rai e a seguirlo era una fetta sempre più consistente di pubblico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> “Un sogno, sono senza parole..” Elisa Isoardi lo spacco si apre tutto, saltano i bottoni proprio in mezzo… FOTO

Il perché del suo outfit…

View this post on Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

In questo ultimo post condiviso dall’ex deputata di ”Forza Italia” è impossibile non rimanere affascinati dalla sua bellezza seppure non passa inosservato un dettaglio.

“Ma come ti vesti?” direbbe Enzo Micciu. Eppure c’è un motivo a questo suo outfit decisamente stravagante. Nunzia, infatti, indossa una canottiera e una gonna di pelle lunga con un paio di stivali.

Curioso come il suo abbigliamento sembri estivo dalla vita in su e invernale dalla vita in giù.

Ecco spiegato il motivo nella sua didascalia: “Ormai questo ottobre sembra marzo. La mattina serve la gonna lunga, nel pomeriggio la maglietta”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> Bianca Guaccero annuncia un ritorno tanto atteso, “Sta per tornare”, fan in estasi. Primo piano bollente – FOTO

Dunque sono state le temperature ”pazzerelle” ad aver ispirato l’ultimo post di Nunzia De Girolamo.