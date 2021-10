Pierpaolo Pretelli prepara la sorpresa più bella a Giulia Salemi a “Tale e Quale Show”

Pierpaolo Pretelli potrebbe presto sorprendere Giulia Salemi durante la trasmissione a cui sta partecipando in queste settimane, “Tale e quale show”

Novità in vista per la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’ex gieffino potrebbe fare la proposta di matrimonio alla compagna.

La loro relazione è nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e all’inizio sembrava essere un fuoco di paglia ma poi entrambi hanno dimostrato ai fan, con il passar dei giorni, di essere davvero una coppia molto affiatata e unita.

La notizia è stata spifferata dal settimanale “Nuovo Tv”, che ha sentito una persona molto vicina a Pierpaolo. Quest’amico avrebbe rivelato ulteriori dettagli sulle intenzioni del musicista.

Pierpaolo Pretelli, la proposta di matrimonio a Giulia Salemi

“Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show, farà a Giulia la proposta di nozze e potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show”, queste le parole della persona che conosce bene Pretelli rivelate al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Quindi l’ultimo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti potrebbe essere davvero emozionante non solo perché sarà decretato il vincitore finale ma anche per questa sorpresa di Pierpaolo alla sua Giulia.

La storia tra i due è nata proprio sul piccolo schermo e il 26 dicembre festeggeranno il primo anno insieme e chissà che a breve non arrivi la proposta di nozze così come raccontato dal settimanale di gossip. Le famiglie di entrambi hanno dato la loro benedizione all’unione, anche la madre di lui, Margherita, che all’inizio si era mostrata alquanto scettica.

Pretelli inoltre ha conquistato tutto il pubblico di “Tale e quale show” e anche i giurati, convincendo persino Cristiano Malgioglio, che di solito ha sempre da ridire sulle esibizioni di tutti. Al telespettatori non resta che seguire con attenzione la trasmissione di Rai 1, soprattutto la puntata finale per scoprire se davvero l’ex gieffino esporrà il suo amore davanti a tutti.