“La Dea di Roma” come l’hanno denominata in molti, manda in tilt Instagram con uno scatto senza tempo. Sono gli anni che conservano la sua bellezza.

Sabrina Ferilli è una delle donne più amate, apprezzate e desiderate degli ultimi vent’anni. Un’attrice di successo, ex modella e showgirl.

Protagonista di diverse trasmissioni televisive, soprattutto al fianco della sua amica Maria De Filippi, con la quale si è resa protagonista di gag e siparietti che da anni divertono i telespettatori.

Ma il suo talento risiede senza dubbio nelle sue doti di attrice, spiccando sia nel drammatico sia nella commedia.

Ricordiamo il suo ruolo ne ‘‘La grande bellezza” film premio oscar, nonché in diverse fiction e altre pellicole cinematografiche.

Da sempre è nota la grande passione per la sua città e per la sua squadra del cuore, la Roma, per la quale si è resa anche protagonista di un attesissimo spogliarello in occasione dell’ultimo scudetto vinto dai giallorossi.

Sabrina Ferilli, una bellezza senza tempo

View this post on Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale)

Oggi, Sabrina ha 57 anni ma sembra sempre una ragazzina, tanto che molti fans le fanno notare come conservi intatta la sua bellezza: ‘‘Più passano gli anni e più sei bella”, qualcuno le scrive sotto al suo post.

In questa sequenza di scatti, infatti, la bellissima attrice romana, si è mostrata in tutta la sua naturalezza mentre osserva, pensierosa, un punto nel vuoto.

Nella didascalia aggiunge una frase: “Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento non c’è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare”.

Una frase di Lucio Dalla che completa le istantanee dove la sua Roma le fa da cornice.

Moltissimi sono i commenti ricevuti dai suoi followers, tra essi anche quelli dei suoi amici famosi come Sandra Milo che le scrive “Tutti pazzi per te!”, Elena Sofia Ricci “Bellissima”, Fiorella Mannoia “Di tanti capelli ci si può fidare. Io di te mi fido”.

Ma non sono gli unici a lasciare un pensiero all’attrice, molti utenti, infatti, ci tengono a farle i complimenti per la sua bellezza, scrivendole: “La Dea di Roma”, “Sono rimasto incantato!”, “Nessuno è bello come te!”, “Dopo queste foto come faccio a continuare a studiare?”, “Tu, bella come Roma”.