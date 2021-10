Ballando con le Stelle tornerà presto in tv, e tra i concorrenti sembra essersi formata una coppia particolarmente affiatata.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, e dietro le quinte ballerini e insegnanti non fanno altro che allenarsi. Milly Carlucci, storica conduttrice del programma, anche quest’anno è riuscita a mettere su un cast di tutto rispetto. Da Arisa ad Al Bano e Andrea Iannone… il pubblico della tv italiana non potrà resistere! Uno dei nomi che più incuriosisce i fans del programma è sicuramente quello di Sabrina Salerno, che ha già fatto parlare di sé per via della relazione con il suo insegnante di ballo!

Sabrina Salerno e Samuel Peron, sarà vero amore?

Nonostante ancora non sia andata in onda nemmeno una puntata i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle” sono già riusciti a far parlare di sé. Sabrina Salerno più di tutti sembra trovarsi in perfetta sintonia con Samuel Peron, che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più che un semplice compagno di ballo. Il maestro, infatti, sembra aver conquistato cuore e corpo della Salerno, che non perde occasione per fotografarsi insieme a lui sui social.

“Il ballo di coppia è travolgente, entusiasmante e coinvolgente. Tra tante mie paure, paranoie e attimi di follia, sono felice di fare questo viaggio con te!”. Queste le parole con le quali Sabrina Salerno ha confessato al pubblico l’enorme affetto che prova per il suo compagno di ballo. Nelle fotografie pubblicate la concorrente è illuminata da un sorriso radioso, e accanto a lei sorride anche il suo affascinante Samuel.

I followers di “Ballando con le Stelle” hanno già iniziato a fare il tifo per la coppia, che risulta essere particolarmente affiatata. Saranno loro i più bravi di tutti? Lo scopriremo presto: le nuove puntate di Ballando verranno trasmesse in tv a partire dal 16 ottobre!