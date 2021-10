Sabrina Salerno, scoppia la passione in sala prove: “Il ballo ci ha travolti” – FOTO

Sabrina Salerno, la passione con Samuel Peron è incontenibile: le ultime dichiarazioni rilasciate dalla cantante hanno lasciato il pubblico a bocca aperta

Mancano solamente due giorni al debutto della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“. Milly Carlucci, che ha lavorato senza sosta per mettere in piedi un cast degno del programma, può ritenersi più che soddisfatta. Da Arisa ad Al Bano, da Andrea Iannone a Mietta: quest’anno la giuria avrà decisamente il suo bel da fare.

Tra i concorrenti ed i maestri di ballo, le scaramucce ed i primi litigi non si sono fatti attendere. Ci sono, tuttavia, anche coppie che sembrano andare d’amore e d’accordo. Sabrina Salerno, affiancata da Samuel Peron, sembra aver maturato un sentimento che va ben oltre l’amicizia nei confronti del suo maestro: le sue recenti dichiarazioni sono clamorose.

NON PERDERTI ANCHE —> “Non vali come donna”, Maria De Filippi e la sfuriata contro il cavaliere: c’entra suo figlio

Sabrina Salerno, scoppia la passione in sala prove: la FOTO conferma tutto

View this post on Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

NON PERDERTI ANCHE —> Federica Panicucci, la notizia più bella comunicata a “Mattino 5”: “La famiglia si allarga”

Fin dal giorno in cui ha annunciato la propria partecipazione a “Ballando con le Stelle”, Sabrina Salerno si è mostrata entusiasta di questa nuova esperienza. L’artista, che ha ampliamente dato prova delle proprie abilità canore, è impaziente di cimentarsi nel ballo, che la vedrà debuttare sabato 16 ottobre su Rai 1. Al fianco della cantante, lo storico maestro di “Ballando” Samuel Peron, celebre per la severità ed il rigore da lui applicati in sala prove. Stando alle ultime dichiarazioni della Salerno, tuttavia, la showgirl sarebbe riuscita a conquistare il cuore del ballerino.

“Il ballo di coppia è travolgente, entusiasmante e coinvolgente” – ha spiegato Sabrina nella didascalia del suo ultimo post – “Tra tante mie paure, paranoie e attimi di follia, sono felice di fare questo viaggio con te!“. Nella compilation di selfies, la concorrente si mostra sorridente e radiosa al fianco del suo maestro, che solo accanto a lei sembra abbandonare la rigidità che lo caratterizza.

I followers fanno già il tifo per questa coppia stellare, che promette di lasciare tutti a bocca aperta. “Avete già vinto“, “Siete La coppia“: queste le parole degli utenti sotto al post.