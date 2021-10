“Vieni a casa mia, c’è un divano comodissimo”, Silvia D’Avenia con tacco “15” mostra due gambe pazzesche: un sogno ad occhi aperti – FOTO

Silvia D’Avenia fa venire il mal di testa a tutti i suoi appassionati con un primo piano di gambe brillanti e seducenti: i dettagli.

La splendida web influencer, Silvia D’Avenia ha dimostrato ancora una volta di saper tenere il “passo” della folta concorrenza delle dive di Instagram, in termini di bellezza.

La supermodella, in posizione 1.103 nella vasta classifica delle influencer di Instagram ha scalato le gerarchie facendo passi da “gigante”. Una foto dalle mille emozioni è balzata alle prime luci dell’alba agli occhi degli utenti più intimi.

Una diva dal fascino delicato ha impressionato tutti, sin dal primo momento, con i lineamenti angelici del viso e un repertorio di forme insuperabili. Non a caso, i precedenti sulla vita sentimentale parlano di una showgirl che ha persino attirato le attenzioni di personaggi di valore dello spettacolo internazionale, come Neymar, attaccante del Paris Saint Germain.

Tra loro pare sia nata una scintilla d’amore che pare non sia sbocciata del tutto. In attesa dunque del “principe azzurro” giusto, Silvia cerca di allargare le ambizioni in giro per il Paese, partecipando a concorsi pubblicitari tra marchi e brand alla moda

La regina del “Sofà” mette a nudo i dettagli più accattivanti del repertorio

