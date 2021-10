Silvia Toffanin, in lacrime: “Non me l’aspettavo, spero vada tutto per il meglio”

Silvia Toffanin, dolce, sensibile, empatica. Non trattiene le lacrime, lo studio rimane senza parole, è un momento davvero toccante.

Classe 1979, Silvia Toffanin nasce a Marostica (Vicenza) ma cresce a Cartigliano (VI) con la sua famiglia. Si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore in lingue e letterature straniere. Da sempre è stata attratta dal mondo dello spettacolo, muove i suoi primi passi su un palcoscenico in televisione partecipando al concorso do bellezza Miss Italia nel 1997, per lei è un anno fortunato, in quanto viene notata ed inizia a lavorare come letterina al programma in onda su Canale 5 “Passaparola” condotto da Gerry Scotti.

Il 2000 è l’anno d’oro per Silvia Toffanin, subentra alla bellissima Vanessa Incontrada nella conduzione del programma televisivo “Nonsolomoda”, consegue il tesserino da giornalista professionista con relativa iscrizione all’albo ed affianca Alfonso Signorini nella conduzione di “Verissimo”, inizialmente come opinionista, successivamente come padrona di casa.

Da quel momento la carriera di Silvia è in volata, così come la vita privata, Pier Silvio Berlusconi, padrone di casa Mediaset, si innamora perdutamente della bella giornalista, inizia una frequentazione, una convivenza e successivamente nascono due figli. I due sono una coppia davvero felice.

Quella volta in cui Silvia Toffanin commosse tutti

Tutti abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare Silvia Toffanin per la sua preparazione, la sua bravura, la sua simpatia e la sua empatia. Oggi in televisione non si potrebbe fare a meno di lei, è un valore aggiunto.

In ogni sua intervista ci mette il cuore, all’apparenza molto timida e pacata sfodera gli artigli quando è davanti alla telecamera. La sua finezza è disarmante e per questo milioni di persone la amano. E’ riuscita ad entrare in punta di piedi nelle case degli italiani, non è più sabato senza Silvia.

Tornando a ritroso nel tempo ci siamo ricordati di un momento davvero toccante, era lo scorso anno e Silvia stava intervistando Tania Cagnotto, telecronista sportiva ed ex tuffatrice della Nazionale.

Durante la piacevole chiacchierata, Tania fa un annuncio importante e Silvia scoppia in lacrime.

Nel mentre parla della sua carriera, dei suoi progetti, dei suoi desideri, Tania annuncia l’arrivo di un figlio. Silvia è emozionatissima e non trattiene le lacrime. Il pubblico applaude e si congratula con le due donne, protagoniste di un bel momento televisivo.