“Che tristezza” Belen Rodriguez delude il web: cosa ha combinato – FOTO

Belen Rodriguez mostra ai fan una stanza speciale, la foto è già virale ma a qualcuno non piace: ecco di cosa stiamo parlando

Belen Rodriguez è tornata a sorridere ed ora si gode la sua famiglia, in particolare i suoi figli Santiago e Luna Marì. Il primo è nato dalla storia d’amore con Stefano De Martino, i due si sono sposati per poi separarsi definitivamente nel 2020. La piccola, invece, è il frutto dell’amore con Antonio Spinalbese, il suo nuovo fidanzato.

La modella argentina con il suo compagno ha ritrovato quella serenità e felicità persa da tanto tempo, su Instagram condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate piene d’amore.

Belen Rodriguez, una stanza tutta per lui – FOTO

Seguita da più di dieci milioni di follower, Belen Rodriguez non perde occasione di mostrare ai suoi seguaci alcuni scatti strepitosi. Qualche giorno fa ha voluto condividere una foto della nuova cameretta di Santiago.

Una stanza dalle tonalità ocra, azzurro e grigio e nonostante sia una camera bellissima molti non sono riusciti a trattenersi nel commentarla: “Troppo spenta per un bambino non mi piace”. Qualcun altro ha aggiunto: “A tema Covid-19” poi ancora “Un monolocale milanese” e altri scrivono: “Mio dio che tristezza”.

Belen non sembra dare peso alle critiche che da sempre si porta dietro per un motivo o per un altro. Anche quando si separò con il ballerino non mancarono commenti negativi, ma solo lei e il suo ex sanno quello che hanno vissuto veramente.

Quella con Stefano De Martino è ormai acqua passata, anche se i due rimarranno sempre legati dall’amore in comune per il figlio. Oggi Santiago ha otto anni ed è felice di condividere con i suoi genitori tutta la serenità e la gioia di cui per un po’ ha dovuto fare a meno.