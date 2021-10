“Un Posto al Sole” anticipazioni 15 ottobre: Renato sotto pressione

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Alberto e Clara trovano finalmente un accordo: nel frattempo Renato è sempre più sotto pressione

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole: la soap opera anche questa volta chiuderà con un grande colpo di scena. Ma procediamo con calma e parliamo prima di Clara, che ha vissuto dei momenti di forte tensione tra Alberto e Patrizio. Il padre di suo figlio forse comincerà a rendersi conto di non essere stato molto d’aiuto a Clara da quando si sono lasciati e, grazie ai soldi guadagnati con il lavoro fatto a Guido e Mariella, riuscirà a trovare un accordo con lei. Di che cosa si tratta?

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Nel frattempo, continuano le indagini per l’aggressione che ha subito Susanna nell’ufficio del suo ex fidanzato. Dopo aver escluso anche Pasquale dalla lista dei sospettati, adesso tutte le accuse ricadono solo su Renato. Il padre di Niko è sempre più arrabbiato con se stesso per essersi presentato da Susanna quella sera, e soprattutto per aver omesso questa informazione con la polizia all’inizio delle indagini. Adesso che sono svanite tutte le piste possibili, Renato sta cominciando a rendersi conto del fatto che la polizia adesso non avrà davvero nessun altro su cui far ricadere le accuse. Questa realizzazione gli creerà parecchi scompensi e si ritroverà a vivere un momento di forte stress che potrebbe causargli problemi di salute.

Roberto deve rendersi conto che non può continuare a viziare sua figlia Cristina e che è arrivato il momento di affrontarla perché sta diventando grande. L’aiuto di Marina si rivelerà importante.