“Uomini e Donne”, il cavaliere scoppia in lacrime: “C’è un’altra nel mio cuore”. Maria De Filippi ferma la trasmissione

A “Uomini e Donne”, il cavaliere Marcello ha vissuto degli attimi piuttosto turbolenti durante la scorsa registrazione: la De Filippi è corsa in suo aiuto

La liaison tra Ida Platano e Marcello Messina non si è affatto conclusa come entrambi avrebbero sperato. La dama e il cavaliere di “Uomini e Donne”, dopo essersi frequentati per settimane, hanno deciso di interrompere a seguito di incompatibilità caratteriali riscontrate durante la conoscenza. La Platano, in realtà, avrebbe voluto continuare a sentire Marcello, ma quest’ultimo si è mostrato irremovibile.

Proprio durante l’ultima registrazione di “Uomini e Donne”, sono emersi dei dettagli sconvolgenti inerenti al suo passato. Marcello, messo alle strette, è scoppiato a piangere di fronte a tutti. Sia Ida che Maria sono immediatamente intervenute per calmare gli animi.

“Uomini e Donne”, il cavaliere scoppia in lacrime. I dettagli della registrazione

Nel corso dell’ultima registrazione di “Uomini e Donne” sono cambiate parecchie cose. Matteo Fioravanti ha inaspettatamente detto addio alla tanto ambita sedia rossa per scegliere Noemi di fronte a tutti. Una decisione che ha emozionato i presenti, ma che ha anche scatenato delle reazioni inaspettate. Marcello Messina, il cavaliere che per settimane ha frequentato Ida Platano, è scoppiato a piangere nel bel mezzo della registrazione. L’uomo, incalzato dalla conduttrice, ha spiegato i motivi del suo sconcertante exploit.

Messina ha raccontato che la scelta di Matteo lo ha portato a ripensare alla sua ex fidanzata, nei confronti della quale il cavaliere nutre ancora molti rimpianti. Marcello si è poi allontanato dalla studio, in quanto la situazione si era fatta insostenibile per lui. La De Filippi, notando il malessere di Ida, ha interrotto la registrazione per permettere alla dama di lasciare lo studio e andare a rincorrere il cavaliere.

La Platano ha deciso di raggiungere Messina per consolarlo ed abbracciarlo. Tra i due, nonostante le scaramucce, il bene sembra ancora forte. Che questo episodio conduca Ida e Marcello ad un nuovo avvicinamento?