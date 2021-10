“Uomini e Donne” anticipazioni 15 ottobre: la puntata che tutti aspettavano

Anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne. Finalmente domani andrà in onda il momento in cui Maria De Filippi caccerà un tronista dal programma

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. In quello di oggi abbiamo assistito a qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: Gemma è uscita con un nuovo uomo e le cose sono andate incredibilmente bene per entrambi. È stato un vero e colpo di fulmine e Gemma ha ringraziato più volte Maria De Filippi per averle dato l’occasione di conoscere questo nuovo uomo. Era molto tempo che non vedevamo la dama torinese così presa da qualcuno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci fa colpo: l’ospite straordinario della prima puntata

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

View this post on Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U o m I n I e D o n n e ( @ u o m I n I e d o n n e )

Ci siamo salutati oggi con il trono di Andrea Nicole, che sta proseguendo a gonfie vele. Dopo di lei si dovrebbe dunque passare a Joele, che verrà cacciato dal programma. Il motivo? Il tronista si è accordato con una delle sue corteggiatrici, Ilaria, durante un ballo della puntata precedente. Non sapeva di essere ascoltato in quel momento con la musica così alta, ma nello studio di Uomini e Donne ci sono orecchie da tutte le parti e la produzione è riuscita ovviamente a captare le parole che ha detto alla sua corteggiatrice. Per questo motivo la conduttrice rivelerà tutto a Joele, mostrandogli il filmato. Davanti alla verità Joele non avrà davvero armi con cui difendersi e gli verrà chiesto di lasciare lo studio, per aver provato a prendere in giro la De Filippi e la produzione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Selvaggia Lucarelli, bufera su Striscia la Notizia e Ambra Angiolini: il duro attacco

Anche per Roberta le cose stanno proseguendo nel migliore dei modi: la tronista è sempre più contenta dei corteggiatori con cui sta affrontando questa esperienza televisiva.