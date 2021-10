La bella attrice Vanessa Hessler ha fatto un annuncio dolcissimo su instagram, mostrandosi con un selfie allo specchio

Vanessa Hessler è bellissima nel suo ultimo scatto su instagram, si mostra allo specchio con un panciona inatteso. Arriva così l’annuncio della seconda gravidanza:“Felice di condividere la notizia eccitante. Aspettiamo un bambino, il numero 2”. I commenti di congratulazioni sono infiniti, “Oddio, bellissima”, “Ti auguriamo tutta la felicità”, “Congratulazioni amore”.

Vanessa Hessler e Gianni Nunnari aspetta il secondo figlio

Dopo sei anni dalla nascita della prima figlia di Nunnari e la Hessler, arriva l’annuncio del secondo figlio. I due sono legati dal 2013. Lui è un noto produttore italiano di 30 anni più grande di lei. Si sono incontrati grazie alla grande passione che li accomuna, quella per il cinema. Lei infatti ha recitato in diverse fiction e film italiani. Il suo esordio arriva nel 2005 con il cinepanettone Natale a Miami di Neri Parenti. Interpreta la figlia di Massimo Ghini che si infatua del migliore amico, interpretato da Christian De Sica. Successivamente viene presa per il film Asterix alle Olimpiadi di Thomas Langmann. Arriva poi il successo con il film Sotto il vestito niente-L’ultima sfilata di Carlo Vanzina.

In televisione invece recita in diverse fiction, Per una notte d’amore, Una sera d’ottobre, Cenerentola, la ragazza americana, la figlia del capitano, Le mille e una notte e anche Santa Barbara. La bella Hessler è stata anche scelta come madrina della categoria gruppi al Festival di Sanremo 2006. Quello è stato indubbiamente il suo periodo d’oro. Tuttavia dopo due anni dall’inizio della sua relazione con Nunnari, è sparita completamente dalle scene. Al momento vive in America a Malibu con il compagno e la figlia. Lei per metà è infatti americana, da parte di padre. L’attrice è però nata a Roma da mamma italiana.

La sua vita in questi ultimi anni è stata molto tranquilla e lontana dai riflettori, vive serenamente con il marito che continuare a produrre film in America. Sarebbe bello poterla rivedere sulle scene in Italia, forse in futuro staremo a vedere. Per il momento pensa a fare la mamma per la sua Caterina e il secondogenito/a che nascerà a breve.