Zoe Cristofoli delizia l’autunno dei fan su Instagram con l’outfit più bollente, abito cortissimo e scollatura da cardiopalma: impossibile resistere alla tentazione

Capelli biondi, curve da capogiro, sguardo malizioso e tatuaggi a non finire: Zoe Cristofoli è senza dubbio l’influencer più sexy e ribelle del web. Il suo stile aggressive così riconoscibile e l’avvenenza sopra le righe hanno permesso alla 25enne di raggiungere un successo clamoroso, sia come modella che in termini di numeri su Instagram.

La pagina ufficiale dell’originaria di Verona totalizza oltre 1 milione di followers, per i quali rappresenta un sogno di bellezza irraggiungibile, distinguendosi in modo inconfondibile dalla massa. La sua immagine così appariscente e sensuale ha conquistato anche alcuni nomi celebri del mondo dello spettacolo, tra i quali spiccano Fabrizio Corona, Andrea Cerioli, ma soprattutto il calciatore Theo Hernandez, suo attuale compagno.

Anche gli interessi della modella restituiscono molto della sua forte personalità, che si dedicano principalmente alla musica e allo sport. Deejay e nota appassionata di boxe, vanta un soprannome che non risparmia anticipazioni: la tigre di Verona.

Zoe Cristofoli, seduzione autunnale irresistibile

Le calde tonalità proprie dell’autunno colorano l’ultimo outfit postato da Zoe Cristofoli su Instagram, che lascia gli utenti di stucco per l’esplosiva proposta. L’aderente mini dress increspato disegna alla perfezione la silhouette della modella, sottolineandone i fianchi ed in modo particolare le curve incredibili.

Scollatissimo, l’abito rosso viene accostato alla giacca in pendant, il tutto abbinato agli strepitosi stivali alti al ginocchio, per un risultato luminoso e magnetico. L’influencer non manca di farsi notare come sempre, questa volta in un look da sera che esalta al massimo la sua bellezza mozzafiato.

La serie di scatti si aggiudica il primato di sensualità sui social, per spontanea elezione degli utenti, destinati a crescere ancora una volta nel numero di iscritti alla sua pagina.