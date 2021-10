La bella moglie di Lautaro Martinez ha condiviso su instagram una foto molto provocante, indossa shorst cortissimi

Agustina Gandolfo è una delle wags più amate dal pubblico. Le wags non sono altro che le Wife anche Girlfriends di calciatori e sportivi. Sono molte le moglie e fidanzate dei calciatori che hanno un seguito davvero importante sui social. Una di queste è proprio Agustina Gandolfo, compagna di niente meno che Lautaro Martinez che gioca nell’Inter. I due infatti vivono a Milano con la loro figlia Nina nata da pochi mesi. La bella fidanzata condivide scatti molto provocanti, come l’ultimo che la ritrae con shorts inguinali e stivali alti sopra al ginocchio. I fan apprezzano molto:”Mi sento male”, “Sei bellissima Agus”.

Agustina Gandolfo tra le wags più sensuali

Indubbiamente la Gandolfo è una delle wags più sensuali e provocanti sui social network. Bionda, occhi azzurri e dalle forme prorompenti, la giovane incanta il web. I suoi scatti sono sempre molto provocanti, indossa mise sexy sia per fare ginnastica che per uscire. Shorts cortissimi che fanno intravedere il lato B, top corti che lasciano scoperti gli addominali e stivali alti. La bella argentina nonostante la gravidanza sfoggia un fisico davvero incredibile, gli addominali sono scolpiti ed è in forma più che mai.

Il merito è dei molti allenamenti che fa durante la settimana e chiaramente anche l’alimentazione sana che segue. D’altronde preparando da mangiare al compagno, che è un’atleta e deve quindi mantenersi in forma, di conseguenza anche lei mangia lo stesso cibo sano e proteico. Persino durante la gravidanza si allenava con tanto di pesi che forse non sono proprio indicati in quella situazione. In quasi tutte le coppie note di calciatori e le loro mogli, entrambi appaiono sempre molto allenati e addirittura fanno molti allenamenti insieme per tenersi in forma.

La Gandolfo insieme al compagno ama molto viaggiare, sono stati a Praga, Londra, Malaga, Aruba, Los Angeles e tanti altri posti. I due fanno coppia fissa dal 2018 e ora sono diventati anche genitori. Sono giovanissimi, lei è classe 1995 ha 25 anni mentre lui è un anno più piccolo è del 1997. Indubbiamente sono tra le coppie più ammirate dell’ambiente.