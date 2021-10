Alice Basso senza veli su Instagram, il messaggio rivolto ai fan che scuote il web. La divina bellezza dell’influencer toglie il respiro: perfezione ed incanto

Il successo di Alice Basso fonda le sue radici nella sua atipica modalità di rapportarsi con i social, che si basa soprattutto sulla fedele rappresentazione della realtà. Non cede allo spropositato uso dei filtri che caratterizza i post delle altre influencer, facendo della sua spontaneità la carta vincente.

Nonostante vanti un’importante carriera nel mondo della moda, la cui regola principale consiste nella perfezione dell’immagine, non ha esitato a condividere con i fan scatti senza ritocchi del suo corpo. La missione è “normalizzare” le imperfezioni, come la cellulite che ha esibito senza alcun tipo di remore, ma non si ferma di certo all’estetica.

Modella, influencer, ma anche mamma dei suoi amatissimi figli Brando e Morgan, parla della maternità nel libro pubblicato a febbraio di quest’anno “Una mamma imperfetta“, per offrirci la sua autentica ed esilarante visione in merito. Il tema del suo ultimo post è proprio la gravidanza, che affronta attraverso una foto senza veli della sua esperienza, condividendo con i fan un messaggio davvero emozionante.

Alice Basso: “Quanto mi manca”

“Quanto mi manca quella sensazione meravigliosa di qualcosa di indescrivibile che sta arrivando, di una Rinascita, di positivo, di emozioni fortissime“, inizia così il messaggio di Alice Basso condiviso sui social, che contiene la profonde considerazioni sulla gravidanza che emozionano il web.

Mai quanto la bellezza dell’influencer nel dolce scatto dal passato in accompagnamento alla descrizione, quando incinta e radiosa esibiva la curva della sua pancia senza veli e filtri, trasmettendo tutta la gioia di quel momento speciale e sempre irripetibile.

La riflessione della modella prosegue in quello che diventa un saggio suggerimento per gli affezionati fan: “Un giorno ho letto una frase che diceva… “Invece di pensare di aver passato un’altra giornata, pensa che hai un giorno in meno da vivere…” . Cercate di non sprecare MAI IL VOSTRO TEMPO. La Vita è sacra“.

Gli utenti restano rapiti dalle sue parole e dall’immagine che più di ogni altra espressione riesce a riassumere quell’emozione: “Splendore assoluto“, “Meraviglia“, “Sempre bellissima“.