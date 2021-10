Alitalia: tra addii e novità, ecco chi si è aggiudicato il marchio

Alitalia ha salutato per l’ultima volta i passeggeri, il volo d’addio ha commosso tutti e il video è diventato virale. Adesso cosa succederà?

Quella di ieri è stata una giornata diversa per tutti i dipendenti Alitalia che si sono ritrovati a volare per l’ultima volta con la compagnia che per settantaquattro anni è stata un colosso del nostro Paese.

L’aereo è decollato alle 22.36, con mezz’ora di ritardo, AZ 01586 Cagliari-Roma, quello che ha messo la parola fine alla storia Alitalia. Alle 23.22 è atterrato a Fiumicino. Alcuni passeggeri hanno acquistato il biglietto solo per salutare la compagnia storica, il video dell’ultimo annuncio da parte dell’hostess è commovente ed è diventato virale.

GUARDA QUI>>“C’è qualcuno capace di resisterti?” Miriam Leone la bellezza è disarmante: look aggressivo ti lascia senza parole – FOTO

Addio Alitalia, oggi è un altro giorno

GUARDA QUI>>“C’è l’imbarazzo della scelta”, Costanza Caracciolo il body trasparente non evita lo spettacolo nei punti giusti: bellezza ipnotica – FOTO

Non sono bastati fiumi di scioperi, manifestazioni da parte di tanti dipendenti dell’ex compagnia aerea che ad oggi si trovano senza un lavoro e con una famiglia alle spalle. Sul web girano foto di tanti manifestanti con addosso cartelli con scritto: “E’ finita, grazie per averci scelto ma non è servito”.

Oggi è un altro giorno e gli aeroporti italiani si preparano ad accogliere una nuova compagnia, la tanto nominata Ita che si è aggiudicata il marchio Alitalia per 90 milioni di euro.

Secondo quanto si legge sul sito Ansa: “Si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com., ad aggiudicarsi l’oggetto della procedura competitiva è stata la società ITA Spa ad un valore di 90 mln di euro”.