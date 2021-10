“Sei insostituibile”, Ambra Lombardo: la sexy prof mostra un lato A da 10 e lode – FOTO

Ambra Lombardo ha spiazzato i suoi ammiratori con una foto pubblicata poco fa su Instagram in cui mostra la sua bellezza al naturale

Ambra Lombardo è la professoressa più sexy d’Italia. Ha 35 anni, è del Capricorno e come tutti i nati sotto questo segno zodiacale è testarda e caparbia.

È riuscita infatti ad affermarsi nel campo dell’insegnamento trasferendosi a Milano dove insegna lettere e filosofia in un liceo. Parallelamente ha sfondato anche nel mondo della moda arrivando a sfilare sulle passarelle della capitale dello stile italiano.

Inoltre è apprezzata anche sui social come si nota dai commenti ai suoi scatti, come l’ultimo pubblicato poco fa, in cui si mostra al naturale.

Ambra Lombardo, la foto di una bellezza devastante

Ambra si mostra completamente vestita di bianco e alle sue spalle c’è un bellissimo panorama siciliano che non ha potuto competere però davanti all’incanto della professoressa più sexy del Paese.

La modella è di profilo e mette in mostra le forme sinuose del suo lato A, a cui se i suoi follower potessero dare un voto, sarebbe di sicuro un 10 e lode. Proprio uno degli ammiratori su Instagram ha scritto: “Sei insostituibile” e, del resto, come si fa a scambiare un incanto del genere con qualsiasi altra influencer?

La Lombardo ha partecipato all’edizione numero 16 del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso. Nel 2004 è arrivata seconda al concorso di bellezza di Miss Italia dietro alla prima classificata Cristina Chiabotto. Per quanto concerne la sua vita privata, la professoressa di lettere e filosofia è stata fidanzata con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari di “Uomini e Donne“.

I due si sono conosciuti all’interno della casa del Gf e la loro relazione è poi proseguita anche al di fuori del reality. Dopo vari tira e molla, Ambra Lombardo ha raccontato di essersi lasciata definitivamente con Kikò nel settembre del 2020.