“Ti amo, sei bellissima amore” Elisabetta Gregoraci, la posa che fa perdere la testa, “Capolavoro” – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha fatto sognare i fan mostrandosi irresistibile. Lo scatto mozzafiato ha mandato in tilt Instagram: subito è boom di like e commenti.

Curve sbalorditive, fascino incredibile, personalità vulcanica. Elisabetta Gregoraci ha fatto sognare per l’ennesima volta i fan condividendo sulla sua seguitissima pagina Instagram uno scatto mozzafiato. Più di un milione di follower, il suo profilo è una raccolta di foto dalla sua vita professionale e personale accomunate dalla sua bellezza stratosferica.

41 anni, il suo nome è diventato noto nel mondo dello spettacolo dove si è distinta come modella, showgirl, e conduttrice: da “Made in Sud”, a “Grande Fratello Vip” a “Batti Live”, negli anni ha conquistato il pubblico con le sue curve e il suo talento innato.

La showgirl è nota anche per la sua storia con l’imprenditore Flavio Briatore, con cui ha dato alla luce il figlio Nathan, anche se poi si è conclusa nel 2017. Sui social non mancano scatti al fianco del suo adorato primogenito mostrandosi in momenti spensierati.

L’ultimo post apparso sul suo feed da in un momento di puro rilassamento ha fatto sognare tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo risponde alla domanda più intima: “Lo faccio 5 volte alla settimana” – VIDEO

Elisabetta Gregoraci, bellezza disarmante: panorama sbalorditivo

Per vedere l’ultimo scatto di Elisabetta Gregoraci, vai su Successivo