“Stavolta l’hai fatta rossa” Andrea Delogu brilla tra le dive dai capelli scarlatti – VIDEO

Andrea Delogu è geniale nell’ultimo post condiviso nel suo feed di Instagram, la rossa conduttrice questa volta si è davvero superata

Andrea Delogu ne sa una più del diavolo, ogni volta inventa nuovi e geniali post per i suoi follower da pubblicare su Instagram dove mostra anche, naturalmente, la sua bellezza. Questa volta la conduttrice radiofonica e televisiva è dal parrucchiere per rendere la sua chioma ancora più rossa e splendente.

Nella vita dell’ex gieffina sembra sia piombato un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari. È stata pizzicata dai paparazzi a Milano insieme al fotomodello Luigi Bruno tra baci passionali e abbracci, così come racconta il settimanale “Diva e Donna”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Federica Panicucci, la notizia più bella comunicata a “Mattino 5”: “La famiglia si allarga”

Andrea Delogu, il video in mezzo alle star dai capelli rossi

View this post on Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo risponde alla domanda più intima: “Lo faccio 5 volte alla settimana”. Sconvolgente – VIDEO

Come accennato poc’anzi la Delogu è andata nel salone di bellezza per ravvivare il suo già sgargiante colore di capelli. Nel video infatti è seduta mentre il parrucchiere le sistema la chioma con spazzola e phon.

Nella didascalia ha scritto: “Perché ti senti rossa da sempre? E tu, di che colore sei da sempre?” e nella clip c’è un montaggio di varie scene dei cartoni animati in cui le protagoniste hanno tutti i capelli della stessa tinta.

Da Ariel della “Sirenetta” a Fiona di “Shrek“, da “Anna dai capelli rossi” a Mila di “Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo“, dalla cagnolina di “Lilly e il vagabondo” fino a Mirko di “Kiss me Licia“. Un tuffo nel passato e nel presente attraverso scene che hanno segnato un’epoca per i più piccoli adesso già in là con gli anni.

I commenti dei fan sono arrivati a raffica. Tra questi spicca quello di un utente di Instagram che ha scritto: “Stavolta l’hai fatta rossa”, Andrea gli ha risposto con uno smile dagli occhi innamorati. Un video davvero originale e di buon gusto com’è nel suo stile.