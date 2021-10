La bella Antonella Elia ha conquista i suoi fan con una posa da vera diva, ricorda un’attrice famosa icona degli anni ’50

Antonella Elia ha condiviso una foto su instagram e ha conquistato i followers, la chiamano la loro Monroe. La posa infatti ricorda molto l’iconico scatto della famosa diva degli anni ’50 Marilyn Monroe, quando posa sopra al tombino e si alza la gonna facendo sognare tutti i presenti. La Elia replica la posa con un mini abito colorato e i fan impazziscono:”Vabbè ma ovunque vai rendi la città più bella”, “Wow sei stra bella più di qualunque altro”, “Bellissima ha un visto e un sorriso intramontabile. Cavoli sei sempre la nostra Monroe italiana”.

Antonella Elia e lo scherzo fatto da Scherzi a parte

La Elia è stata vittima di uno scherzo ordito dal programma condotto da Enrico Papi, Scherzi a parte. Sono stati attimi di terrori quelli vissuti dalla Elia durante il programma, è infatti stata rinchiusa in una scatola che ha viaggiato per tutta Milano di notte. Lei ha sempre affermato di soffrire di claustrofobia, pertanto lo scherzo fatto da Enrico Papi è stato alquanto perfido. La showgirl è stata convinta ad entrare in una scatola con la scusa di fare uno scherzo ad un altro ospite. Invece era un inganno perché lo scherzo era rivolto proprio a lei.

Durante il viaggio in scatola la Elia era terrorizzata ed è scoppiata in un pianto disperato. Al momento dell’arrivo in studio si è molto arrabbiata con Papi affermando che non sarebbe mai più tornata lì. Dopo qualche minuto si è poi ripresa e ha ritrovato il sorriso, su instagram ha anche commentato l’esperienza scrivendo:”E molto divertente farsi fare degli scherzi…terribili. Scherzi a parte ha colpito di nuovo ma io resisto..certo la verità è che non riescono a fare a meno di me”.

Sotto alla foto pubblicata mentre era in studio arriva poi il commento del fidanzato Pietro, che totalmente incurante della faccenda fa un complimento alla Elia e comincia a lodarla. “Ti dona il rosso..è il colore dell’amore, della passione..il nostro colore”.