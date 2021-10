“Ballando con le stelle” pronto al grande colpo. Milly Carlucci ha svelato cosa vuole fare: scacco matto a Mediaset

Manca ormai pochissimo al debutto della nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Poco più di 24 ore e vedremo i vip scontrarsi a suon di musica e balli su uno dei palchi più in vista della televisione italiana. Ieri, come di consueto, la conferenza stampa d’inizio con moltissime novità comunicate dalla padrona di casa.

Milly Carlucci è pronta a stupire tutti e a portare nel suo programma alcuni nomi stellari, personaggi di grande calibro che farebbero tremare Mediaset. Nel mentre è tutto pronto per il primo e grande super ospite di domani sera, ballerino per una notte sarà Pippo Baudo. E gli altri? Milly Carlucci ha lasciato a bocca aperta.

NON PERDERTI ANCHE — > “Matrimonio a prima vista 2021”, nozze in crisi per gli sposi più amati: il motivo ha dell’incredibile

“Ballando con le stelle”, Milly Carlucci vuole grandi nomi

NON PERDERTI ANCHE — > “Ballando con le stelle”, problemi per Al Bano: i dettagli da Cellino

Grandi nomi quelli a cui ha pensato Milly Carlucci per la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. I presupposti sono scoppiettanti e se si concretizzeranno sarà un bel colpo per la Rai che di certo metterebbe in difficoltà la concorrenza.

Fin da subito la padrona di casa ha confermato le voci che circolavamo da tempo. Ha provato a contattare Alessia Marcuzzi per portarla nel cast di “Ballando con le stelle” ma non c’erano le condizioni adeguate. “Abbiamo tentato di inserirla nel cast, ma non è stato possibile per via di suoi impegni” ha spiegato la conduttrice nel corso della conferenza stampa.

Ma la Marcuzzi non è l’unico dei grandi nomi Mediaset a cui ha pensato per il suo programma. Ha detto chiaramente di voler ballerine per una notte alcune delle conduttrici di punta del Biscione.

La prima è senza dubbio Barbara D’Urso: “L’ho invitata… perché no? Ma ci sono in ballo anche questioni di esclusive previste nel contratto”, ha puntualizzato la Carlucci. E sempre questioni di contratto fermerebbero, momentaneamente, altri due grandi nomi della concorrenza: Gerry Scotti e Maria De Filippi. “Noi siamo apertissimi ma non lo so se sia possibile” ha precisato.

Avverrà o meno questa “cessione” seppur per una notte da parte di Mediaset? Staremo a vedere!