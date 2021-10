“Ballando con le stelle”, problemi per Al Bano: i dettagli da Cellino

A “Ballando con le stelle” Al Bano ha già i primi intoppi: la decisione che deve prendere è fondamentale

Tutto pronto, o quasi, per la nuova edizione di “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci. Mancano poco più di 24 ore all’atteso inizio e non tutto sembra filare per il verso giusto.

Se il cast promette bene, con un’attenzione di certo alta visti i nomi in gara, non è detto che tutto possa essere perfetto. Ci sono, infatti, già i primi intoppi e a pagarne le spese è proprio uno dei volti più noti di questa edizione, Al Bano.

Dopo le tante proposte arrivate negli scorsi anni da parte di Milly alle quali il cantante di Cellino San Marco ha detto sempre no, lo vedremo finalmente in pista anche se per lui ci sono già dei problemi. Vediamo di cosa si tratta.

“Ballando con le stelle”, la scelta di Al Bano può cambiare tutto

“Ballando con le stelle” non inizia per il verso giusto per Al Bano che deve fare i conti con un importante imprevisto ancora prima di esibirsi per la prima volta sul palco del programma di Rai 1. La sua insegnate, Oxana Lebedew, si è infortunata e ora il cantante deve prendere un’importante decisione sul suo futuro nella trasmissione.

È stata Milly Carlucci a comunicare ad Al Bano l’accaduto recandosi in sala prove. La padrona di casa è andata subito al soldo e ha messo Al Bano davanti ad una scelta. La scena è stata mandata in onda da “La vita in diretta” di Alberto Matano.

“Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei c’ha questo infortunio a un metatarso. Allora adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra” gli ha detto Milly. La conduttrice ha chiesto ad Al Bano di decidere: cambiare oppure rimanere in gara con Oxana ballando però ad un ritmo ridotto per non pregiudicare il piede infortunato.

“Questa è una scelta importante – ha precisato Milly – e io ti devo offrire la possibilità di avere una persona che non abbia un problema come ce l’ha lei”. Cosa deciderà Al Bano? Lo scopriremo domani sera in diretta con la prima puntata di “Ballando con le Stelle”.