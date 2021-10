Barbara D’Urso, lite in diretta con l’ospite: “Non dovevi farlo”

Barbara D’Urso: temperatura alta in studio e gli equilibri saltano. Gli animi si scaldano e volano parole grosse

Barbara D’Urso è tornata in onda con il suo “Pomeriggio 5” non senza polemiche. Dal deciso taglio che l’azienda ha operato nei suoi confronti al cambio del format del pomeriggio concentrandosi prima esclusivamente su cronaca e attualità, poi reintroducendo, gradualmente, il gossip e lo spettacolo.

Ma proprio occupandosi di attualità e di vaccini, Barbarella si è trovata a scontrarsi con un ospite. Una sorta di uno contro tutti che ha acceso gli animi e ha fatto saltare gli equilibri. Barbara non ci sta a vedere e sentire certe cose e perde le staffe.

Barbara D’Urso, urla e attacchi: “A me non piacciono..”

View this post on Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

È Alessandro Meluzzi che porta scompiglio nello studio di “Pomeriggio 5”. Il noto psicoterapeuta, infatti, ha deciso di non voler fare il vaccino contro il Covid-19 e così è stato sospeso dall’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Torino. Già questi presupposti lo mettono in una posizione che fa discutere, ma per sentire la sua voce Barbara D’Urso lo ha invitato per un confronto.

Fin da subito la discussione si è dimostrata difficile da gestire. Gli animi non sono stati poi così pacati e ben presto si è scatenato il caos in studio, tra urla e attacchi di vario genere.

“Data la mia situazione clinica, ho scientemente deciso di non vaccinarmi. Ma non l’ho mai consigliato agli altri”. Questa la posizione di Meluzzi che ha fatto infervorare gli ospiti in studio, Candida Morvillo e Mauro Coruzzi che hanno chiesto allo psicoterapeuta perché non abbia fatto certificare la sua impossibilità a ricevere il vaccino da un medico. Posizione condivisa dalla padrona di casa che associandosi al coro degli ospiti ha fatto perdere le staffe al medico sospeso.

Gli attacchi contro di lui lo mettono in difficoltà. Meluzzi perde la calma e si scaglia contro Barbara D’Urso: “Lo sapevo che non dovevo venire perché tanto sarebbe finita così. Non dovevi invitarmi” ha tuonato.

Carmelita non ci sta e adirata lo mette a tacere e poi cambia argomento: “A me questi teatrini non piacciono!”.