“Beautiful”, anticipazioni puntata 15 ottobre: missione di salvataggio

Beautiful, anticipazioni 15 ottobre: Steffy non riesce a stare lontana da Kelly. Thomas non sa a chi credere.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam prendere una decisione molto sofferta: portare via Kelly dalla casa di Steffy per proteggerla dalla follia della madre. Da quando ha iniziato ad assumere degli antidolorifici molto pesanti, infatti, la ragazza non è più in sé. Liam tiene a lei e desidera che si riprenda, ma non può negare che la sua prima preoccupazione sia la sicurezza di sua figlia. Thomas, nel frattempo, sta accusando lo Spencer di essere ancora innamorato di sua sorella mentre nel frattempo è impegnato con Hope. La Logan difende la fedeltà del merito, ma non può negare di sentirsi minacciata dal suo rapporto con Steffy.

Beautiful, anticipazioni 15 ottobre: Liam si sfoga con Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy sarà nel pieno di una crisi nervosa. Il fratello cercherà di calmarla, ma allo stesso tempo riterrà che la decisione di Liam e Hope sia stata giusta. Steffy è fuori di sé e non può prendersi cura di sua figlia in queste condizioni. Liam, nel frattempo, si sfogherà con Hope e Brooke. Lo Spencer è preoccupato per l’ex moglie e spera che possa riprendersi presto. Brooke lo rassicura e afferma che non ha nulla da recriminarsi: in fondo sta facendo tutto il possibile per tenere la sua famiglia al sicuro.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy deciderà di far irruzione a casa di Brooke. La Forrester rivuole sua figlia a tutti i costi e non è intenzionata a lasciarla nelle mani di Hope.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda venerdì 15 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione!