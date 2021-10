Durante la finale di Star in the Star Claudio Amendola ha deciso di commentare l’esibizione di Anna Tatangelo in modo davvero infelice.

È andata in onda ieri sera, 14 ottobre 2021, l’ultima puntata di questa prima edizione di Star in the Star, nuovissimo programma di Canale 5. Nel corso della finalissima i giocatori si sono sfidati fino all’ultimo respiro, dopodiché hanno fatto cadere tutte le maschere. Claudio Amendola ha deciso di utilizzare la diretta tv per commentare pubblicamente il comportamento di Anna Tatangelo, che si è esibita con il suo Michael Jackson. Le battutine non sono affatto piaciute ai fans, che se ne sono lamentati a gran voce anche sui social.

Potrebbe interessarti leggere anche —> “Star in the star”, la decisione di Mediaset: è il momento della svolta

Claudio Amendola su Anna Tatangelo: “Non è difficile corteggiarla”

View this post on Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Potrebbe interessarti leggere anche —> Anna Tatangelo pazzesca, per “Star in the star “ si presenta con l’abito trasparente e in pizzo – VIDEO

I primi concorrenti ad esibirsi durante l’ultima puntata di “Star in the Star” sono stati Michael Jackson e Anna Tatangelo. La cantante ha duettato con Alexia, che per ben cinque puntate ha vestito i panni della leggenda pop. “Avete realizzato un sogno ragazzi, sono felicissima” ha confessato la Tatangelo durante la finale. Subito dopo di loro è stato il turno di Riccardo Fogli e Mina, seguiti da Loredana Bertè e Ivana Spagna. Gli ultimi ad esibirsi sono stati Lady Gaga (interpretata da Silvia Salemi) e Mario Biondi.

È stato dopo l’esibizione di Alexia e la Tatangelo che Claudio Amendola ha deciso di pronunciare una battuta infelice e fuori luogo: “Mi è piaciuto come si è giocata questa esibizione! Vedo una grande crescita dalla prima puntata, alla fine hanno vinto le gambe di Anna Tatangelo!” Non contento, il presentatore ha continuato dopo poco: “Non penso sia difficile corteggiarla”. Un’uscita dal contesto poco chiaro, ma Anna non ha fatto tardare la sua risposta: “Sono una ragazza di periferia” ha commentato.

Per fortuna in soccorso dell’amica è intervenuta anche Ilary Blasi: “Siamo tutte di periferia!” Ha sostenuto. Le battute di Claudio Amendola sono state giudicate fuori luogo e inopportune, e i fans della cantante l’hanno subito fatto notare al web. Per il momento non sono arrivate scuse da parte del presentatore tv.