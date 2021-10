Carolina di Monaco, guai per la donna: il dramma nelle ultime ore

Carolina di Monaco è messa alle strette, per lei da qui a breve potrebbe cambiare tutto. Nessuno l’avrebbe immaginato

Non sono giorni facili per Carolina di Monaco. Lei si mostra come sempre una donna tutta d’un pezzo ma la sua vita privata, a quanto pare, non lo è affatto. Carolina, principessa di Hannover, è terza in linea di successione al trono per il Principato di Monaco.

Lei è infatti la sorella del principe Alberto II e di Stéphanie ma è il suo matrimonio con Ernst August di Hannover che le ha conferito un rango superiore. Il marito, infatti, è l’erede di una casata millenaria tedesca oltre che detentore di un ricco patrimonio.

Tutto questo idillio però potrebbe finire. Per lei si preannunciano guai e anche grossi legati al marito. Questa volta potrebbe saltare davvero tutto.

Carolina di Monaco ad un bivio, cambia tutto per lei?

Carolina di Monaco presto potrebbe divorziare dal marito Ernst August di Hannover. È questa la voce che si sussurra sui giornali di gossip locali. I due, sposati dal 1999, fanno vita separate da diverso tempo e non si mostrano in coppia in pubblico dal 2009.

L’erede degli Hannover ne ha combinate di tutti i colori negli anni, dai colpi dati ad un fotografo a quelli al proprietario di una discoteca, fino ad urinare davanti al padiglione della Turchia all’Expo di Hannover. Ogni volta Carolina ha chiuso gli occhi ed è andata avanti.

Poi nel 2009 lo scandalo più grande: Ernst fu sorpreso con una squillo a Vienna. La principessa lasciò il marito per poi tornarci insieme nel 2015 con un rapporto mai ricucito davvero, nemmeno in occasione dei 18 anni della loro unica figlia Alexandra di Hannover.

L’ipotesi del divorzio, nonostante questa situazione, è sempre stata rifiutata, ora però per Carolina potrebbe cambiare davvero qualcosa. Secondo il giornale Hola! l’erede degli Hannover avrebbe un’amante, una fiamma con la quale porta avanti già da un po’ di tempo una relazione.

Sarebbe Claudia Stilianopoulos, la quarantottenne figlia della scrittrice Pitita Ridruejo. I due si sarebbero conosciuti questa estate ad Ibiza e sarebbero così affiatati che il marito di Carolina vorrebbe addirittura sposarsi.

Per poterlo fare ovviamente c’è solo una strada, il divorzio. Ma Carolina sarà disposta a concederglielo perdendo così i titoli nobiliari più alti di quelli della sua famiglia?