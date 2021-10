A “Ballando con le stelle” ci sarà anche uno dei parrucchieri più conosciuto tra i vip, Federico Fashion Style. Scopriamo alcuni dettagli sulla sua carriera e vita privata

Uno degli hairstylist più chiacchierati degli ultimi anni che con la sua esuberante personalità si è fatto spazio anche nel mondo dello spettacolo. Ospite di salotti televisivi e di eventi mondani, Federico Fashion Style si è costruito un’immagine ben definita tanto da essere chiamato a partecipare a Ballando con le stelle. Mentre si prepara a debuttare sul palco dello show di Milly Carlucci, scopriamo insieme alcuni dettagli sulla sua persona.

Chi è Federico Fashion Style: tutto sul concorrente di Ballando con le stelle

È oggi conosciuto con lo pseudonimo Federico Fashion Style, ma la storia di Federico Lauri inizia in provincia di Roma nel 1989, suo anno di nascita. Sin da bambino mostra una certa passione e un’attitudine naturale alla cura per i capelli, divertendosi a creare look su amici e parenti. Inizia a lavorare presso un salone alla tenera età di 13 anni, spianandosi la strada in quello che sarà il suo campo professionale.

A soli 18 anni apre il suo primo negozio ad Anzio e il resto è storia. Il suo nome comincia a circolare nel settore dello spettacolo anche grazie a una delle sue clienti, Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi nota influencer.

Una personalità esuberante ed eccentrica che si trova subito a suo agio all’interno del mondo televisivo. Viene chiamato ospite in note trasmissioni di intrattenimento, il suo profilo Instagram raggiunge il milione di followers e Real Time gli affida il suo primo programma nel 2019, “Il salone delle meraviglie“. Nel 2021 la rete torna a dargli fiducia e gli permette di lanciare “Beauty Bus“, con il quale gira borghi italiani alla ricerca di persone desiderose di un makeover.

Noti volti dello spettacolo si affidano alle sue mani, da Valeria Marini ad Aida Yespica, e i suoi centri si moltiplicano. L’hairstylist apre diversi saloni a Roma, Milano, fino a Napoli, l’ultimo inaugurato proprio quest’anno.

È sposato dal 2013 con Letizia, con la quale ha avuto anche una figlia. Di lei si hanno poche notizie, essendo piuttosto riservata. La loro bambina, Sophie Maelle, è nata nel 2017 tramite fecondazione assistita scelta in seguito a un problema di salute di Federico.

Il pubblico potrà vedere all’opera Federico Fashion Style sul palco di Ballando con le stelle a partire da sabato sera su Rai 1. Come se la caverà in veste di ballerino?