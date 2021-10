Showgirl di successo, Sabrina Salerno è pronta a scendere in campo a “Ballando con le stelle”. Prima del suo debutto ripercorriamo insieme alcuni momenti della sua vita e carriera

Quasi quarant’anni di carriera alle spalle e ancora tanta voglia di mettersi in gioco. Parliamo di Sabrina Salerno, tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle in partenza sabato 16 ottobre. Showgirl, cantante e attrice, Salerno ha fatto ballare generazioni con i suoi brani, ma ora tocca a lei scendere in pista. Prima del suo debutto sul palco dello show di Rai 1, ripercorriamo alcuni momenti della sua vita e carriera.

Chi è Sabrina Salerno: tutto sulla concorrente di Ballando con le stelle

Tra le protagoniste indiscusse della seconda metà degli anni Ottanta, Sabrina Salerno riscosse un successo internazionale davvero stupefacente. Dal suo primo album “Sabrina” furono estratti alcuni singoli tra cui “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)“. Quest’ultimo divenne uno dei brani più ascoltati di quegli anni. Per la prima volta un’artista italiana salì sul podio della classifica inglese dei singoli più venduti, ma in breve tempo il suo successo si estese a numerosi Paesi esteri.

Salerno si affermò come una delle esponenti della musica disco in Italia ma per ascoltare un suo brano in lingua italiana si dovette attendere il 1991 quando partecipò al Festival di Sanremo insieme a Joe Squillo. La loro “Siamo donne” è diventata un vero inno, cantato ancora oggi.

Accanto alla musica, che l’accompagnerà per tutta la sua carriera, Sabrina Salerno si fa conoscere anche come attrice esplorando cinema, televisione e teatro. Il film francese “Stars 80“, nel quale ha recitato nel ruolo di se stessa, la porta a vivere il suo successo in Francia dove parte per una lunga tournée insieme al cast della pellicola.

In tv è stata spesso protagonista anche come presentatrice o inviata e nel 2020 è tornata a solcare il palco dell’Ariston come co conduttrice del Festival di Sanremo. Partecipando a Ballando con le stelle debutterà per la prima volta in veste di concorrente di un talent, esperienza che non aveva ancora avuto modo di provare.

La showgirl è legata sentimentalmente all’imprenditore Enrico Monti, con il quale si è sposata nel 2006 e con il quale ha avuto un figlio, Luca.

Per vedere all’opera Sabrina Salerno sul palco di Ballando l’appuntamento è per sabato sera con la prima puntata dello show.