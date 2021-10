“C’è l’imbarazzo della scelta”, Costanza Caracciolo il body trasparente non evita lo spettacolo nei punti giusti: bellezza ipnotica – FOTO

Costanza Caracciolo infrange la “legge della privacy” e regala uno spettacolo di pura passione ed intimità da spalancare gli occhi.

La compagna dell’ex calciatore, Bobo Vieri ha lasciato ancora una volta il segno per la sua speciale e stratosferica bellezza. Nonostante il tempo scorra il più velocemente possibile, la Costanza Caracciolo non ne vuol sapere di “passare la mano” alle dive emergenti.

Il destino per lei sembra già aver tracciato un percorso ben definito, ma lei da buona showgirl, stilista e modella tuttofare conserva ancora lunghi tratti di questo mood di vita che al principio impressionava tutti al primo sguardo.

Il grande amore per i figli è sotto gli occhi di tutti come dimostrano alcune immagini che lei condivide con fermezza e sarcasmo. Costanza è una vip dai valori fondanti impressi nel proprio dna. E per questa ragione le viene in modo naturale, dimostrare di essere una mamma che si adatta facilmente a qualunque circostanza

La showgirl è una garanzia sui social: il tempo non può nulla…

