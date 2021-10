La Caracciolo ha condiviso su instagram uno scatto in cui fa uno sguardo intenso e sensuale con indosso un look aggressivo

Costanza Caracciolo ha condiviso su instagram uno scatto per augurare il buongiorno ai suoi followers, lo ha fatto con uno sguardo sexy e un look provocante con un impermeabile nero. Nella didascalia da il buongiorno ai fan affermando che a Milano fa parecchio freddo, chiede poi se anche da loro è così. Non si fanno attendere le risposte che sono moltissime:“Bellissima”, “Ciao Costy anche qua fa freddo”, “Sei sempre stupenda”.

Costanza Caracciolo grata all’inventore dei tacchi

La bella Caracciolo ha condiviso una foto su instagram che la ritrae con indosso un paio di tacchi altissimi firmati dalla casa di moda Casadei. Lo scatto è bellissimo in centro Milano mentre cammina. Nella didascalia fa un ringraziamento speciale:”Io non so chi abbia inventato i tacchi alti, ma tutte le donne gli devono molto”. La pagina di Casaedi commenta con un cuore e una scarpa. Alcuni followers si chiedono come faccia l’ex velina a portare tacchi così alti, e lei risponde con semplicità:”Li amo”. Quindi è disposta a soffrire pur di indossarli.

D’altronde il detto dice “Per bella apparire bisogna soffrire“. E indubbiamente i tacchi rendono le donne più belle, per il semplice motivo che elevano la figura della donna slanciando le gambe e la silhouette. Altre donne ironizzano sull’invenzione dei tacchi, sostenendo che ad averli inventati probabilmente è stata una donna bassa per potersi elevare. La Caracciolo ama molto i tacchi e in ogni occasione cerca di indossarli, specialmente se va in televisione o ha un evento importante. Durante la quarantena non ha potuto sfoggiare le sue belle scarpe con il tacco, pertanto non appena c’è stato il via libera l’ex velina si è sbizzarrita indossando tacchi quasi tutte le sere.

Anche al battesimo della sua piccola Isabel ha sfoggiato un paio di tacchi altissimi e meravigliosi, nonostante doveva reggere la bimba in braccio per molto tempo. Ma proprio non riesce a farne a meno, d’altronde le stanno così bene che è comprensibile. I marchi di scarpe li conosce tutti e ha un tipo per ognuno. Tuttavia la sua marca prediletta è Casadei, con il made in Italy non si sbaglia mai. Questa marca è anche la preferita di Ilary Blasi.