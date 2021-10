Dieta ed altri rimedi. Non solo cibo ma anche piccoli segreti per dimagrire, scoprili!

La dieta non piace a nessuno, si sa, soprattutto se il regime alimentare è restrittivo perché hai bisogno di perdere diversi kg in eccesso. Oggi vogliamo svelarti alcuni segreti che ti aiuteranno a dimagrire e non stiamo parlando di solo cibo.

Siamo spesso abituati a sentire e a pronunciare la parola dieta, ma in realtà sappiamo di cosa stiamo parlando? Questo termine deriva dal greco, dìaita vuol dire tenore di vita, regime, stile, il ché ci porta a pensare ad altre parole che abbiamo già detto o sentito, ovvero sana alimentazione, equilibrata alimentazione, corretta alimentazione. Come puoi vedere, tutto torna nella vita, anche le parole.

La dieta quindi è quel corretto stile di vita volta a soddisfare dei bisogni fisiologici psicologici e relazionali del nostro organismo. E’ sbagliato improvvisarsi esperti del settore, in quanto esiste una branca della scienza della nutrizione chiamata dietologia o dietetica destinata allo studio dell’alimentazione più adatta per ogni soggetto. E’ importante ricordare che ogni individuo è a sé, nessuno sarà mai uguale ad un altro, per cui anche l’alimentazione si diversifica tra le persone.

Lo studio della dietologia permette di dare delle regole alimentari al fine di raggiungere quell’agognato equilibrio per un perfetto stile di vita. Esistono diversi tipi di diete, in base alle esigenze dell’individuo in questione, l’esperto trarrà le sue conclusioni per condurre il paziente all’obiettivo finale, ovvero perdere peso, senza troppo stress e privazioni. Dal momento che metallizzarsi in un corretto stile di vita è difficile, questo percorso non sarà solo alimentare ma anche psicologico.

Il nutrizionista o il dietologo supporteranno il bambino, la donna o l’uomo che sia, in un percorso duro, ma soddisfacente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Dieta last minutes, – 3kg in 7 giorni. Senza stress ritorni in forma. Scopri come

Dieci consigli da tenere a mente se vuoi dimagrire più in fretta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> La dieta del riso, facile, veloce e indolore. Disintossica il tuo organismo con facili mosse alimentari

In un corretto stile di vita non rientra solo la corretta alimentazione, ci sono delle regole da seguire affinché la dieta riesca a dare i suoi vantaggi. Di seguito ti elenchiamo 10 cattive abitudini da evitare perché rallentano il metabolismo e quindi il dimagrimento.

Non saltare mai i pasti. Se vuoi perdere peso in maniera veloce non devi saltare nessun pasto, nemmeno gli spuntini. Ogni giorno devi mangiare cinque porzioni di cibo, inizia dalla colazione, fai lo spuntino, il pranzo, la merenda e la cena. Importante la frutta e la verdura, che non deve mai mancare nella tua quotidianità.

Se vuoi perdere peso in maniera veloce non devi saltare nessun pasto, nemmeno gli spuntini. Ogni giorno devi mangiare cinque porzioni di cibo, inizia dalla colazione, fai lo spuntino, il pranzo, la merenda e la cena. Importante la frutta e la verdura, che non deve mai mancare nella tua quotidianità. Non avere fretta. Dimagrire richiede tempo, soprattutto se hai da perdere diversi kg e per diversi kg si intende dai 5 in su. Quindi non stressarti troppo salendo sulla bilancia o misurando quei jeans che ti stanno stretti. Arriverà il tuo momento con calma.

Dimagrire richiede tempo, soprattutto se hai da perdere diversi kg e per diversi kg si intende dai 5 in su. Quindi non stressarti troppo salendo sulla bilancia o misurando quei jeans che ti stanno stretti. Arriverà il tuo momento con calma. Essere troppo rigido. E’ inutile seguire una dieta che ti priva di tutto, non farai altro che peggiorare la situazione. Devi mangiare per alimentarti, per avere le energie necessarie per affrontare la giornata, non svenire dal nervosismo sul divano. Non serve a nulla. Se non mangi non dimagrisci, ficcatelo bene in testa.

E’ inutile seguire una dieta che ti priva di tutto, non farai altro che peggiorare la situazione. Devi mangiare per alimentarti, per avere le energie necessarie per affrontare la giornata, non svenire dal nervosismo sul divano. Non serve a nulla. Se non mangi non dimagrisci, ficcatelo bene in testa. Evita troppi liquidi. Sfatiamo un mito, i beveroni a colazione, pranzo e cena non fanno dimagrire. Le zuppe, i frullati, gli estratti, le tisane, possono essere assunti massimo per 2 giorni, ovvero se hai bisogno di disintossicarti, ma per perdere peso sono un totale fallimento.

Non eliminare cibi a caso . Una dieta, per funzionare, deve essere variegata, devi mangiare piccole quantità di tutto. Non è il cibo a farti ingrassare, ma l’eccesivo condimento o le eccessive quantità. Le uniche cose che devi dimenticare, ma non solo durante la dieta, è lo zucchero, bevande gassate, bevande dolci, cibi preconfezionati e raffinati, merendine, alcol ed alimenti industriali. Pane, pasta, legumi, frutta, verdura etc. sono da consumare con regolarità.

. Una dieta, per funzionare, deve essere variegata, devi mangiare piccole quantità di tutto. Non è il cibo a farti ingrassare, ma l’eccesivo condimento o le eccessive quantità. Le uniche cose che devi dimenticare, ma non solo durante la dieta, è lo zucchero, bevande gassate, bevande dolci, cibi preconfezionati e raffinati, merendine, alcol ed alimenti industriali. Pane, pasta, legumi, frutta, verdura etc. sono da consumare con regolarità. Il fai da te? Si se devi perdere 3/4 kg, evita se il peso da perdere è più importante. Sbagliare alimentazione è semplice, quindi il professionista ti aiuterà a capire cosa mangiare e come mangiare.

Si se devi perdere 3/4 kg, evita se il peso da perdere è più importante. Sbagliare alimentazione è semplice, quindi il professionista ti aiuterà a capire cosa mangiare e come mangiare. Bevi l’acqua? Grazie all’acqua, soprattutto se beviamo i classici 2 litri, riusciamo a dimagrire ed anche in fretta. L’acqua rigenera l’organismo, quando sei stanco ti aiuta a riprenderti dalla stanchezza e ti sazia. Se bevi un po’ di acqua prima dei pasti noterai che avrai meno fame. Inoltre elimina le tossine e ti depura.

Grazie all’acqua, soprattutto se beviamo i classici 2 litri, riusciamo a dimagrire ed anche in fretta. L’acqua rigenera l’organismo, quando sei stanco ti aiuta a riprenderti dalla stanchezza e ti sazia. Se bevi un po’ di acqua prima dei pasti noterai che avrai meno fame. Inoltre elimina le tossine e ti depura. Non trascurarti. Innanzitutto per dimagrire è importante dormire, essere rilassati, cercare di stressarti il meno possibile. Quando siamo agitati il nostro corpo, mediante la tiroide, produce cortisolo noto anche come l’omone dello stress. Più siamo agitati più ingrassiamo anche se non mangiamo.

Innanzitutto per dimagrire è importante dormire, essere rilassati, cercare di stressarti il meno possibile. Quando siamo agitati il nostro corpo, mediante la tiroide, produce cortisolo noto anche come l’omone dello stress. Più siamo agitati più ingrassiamo anche se non mangiamo. Evita sedute estenuanti in palestra. Un regime di vita sano riguarda anche l’attività fisica ma praticata con criterio. Una seduta di un’ora e mezza per tre volte alla settimana basterà per farti stare meglio. Naturalmente affidati ad un esperto del settore, saprà lui come aiutarti. E’ inutile infliggerti dolore inutilmente, la forma perfetta arriverà, ma con calma.

Un regime di vita sano riguarda anche l’attività fisica ma praticata con criterio. Una seduta di un’ora e mezza per tre volte alla settimana basterà per farti stare meglio. Naturalmente affidati ad un esperto del settore, saprà lui come aiutarti. E’ inutile infliggerti dolore inutilmente, la forma perfetta arriverà, ma con calma. Non pesarti sempre. Bisognerebbe pesarsi una volta alla settimana, al mattino, sempre allo stesso giorno, nella stessa posizione e alla stessa ora. Farlo tutti i giorni è sbagliato, la mortificazione psicologica incide in modo negativo sul tuo organismo.

Questi sono dei semplici consigli che è bene seguire se vuoi raggiungere una forma fisica perfetta alla tua persona, perché ricorda, nessuno è perfetto davvero essendo tutti diversi. Quindi scrollati di dosso la paura e conquista il mondo come meglio puoi fare.