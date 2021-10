Sabato si apre l’ottava giornata di campionato: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare al Fantacalcio.

Dopo due settimane di sosta, sabato torna la Serie A. L’ottava giornata di campionato si aprirà con tre anticipi, tra cui il big match tra Lazio ed Inter, in programma alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. I fantallenatori si preparano, dunque, a schierare la formazione ideale da mandare in campo per ottenere punti nelle leghe a cui prendono parte.

Fantacalcio, ottava giornata: le probabili formazioni ed i consigli su chi schierare

L’attesa per il ritorno in campo delle squadre di Serie A è quasi terminata. Sabato, i primi tre anticipi apriranno l’ottavo turno di campionato che si chiuderà lunedì con il Monday Night tra Venezia e Fiorentina.

Anche per gli appassionati del Fantacalcio l’attesa è quasi finita. Prima delle 15 di sabato, i fantallenatori dovranno schierare la formazione e scegliere le mosse giuste per portare a casa una vittoria. Di seguito le probabili formazioni ed i consigli partita per partita dell’ottava giornata.

Spezia-Salernitana: sabato 16 ottobre, ore 15:00

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Nikolaou, Hristov, Kiwior, Ferrer; Maggiore, Sher; Antiste, Verde, Gyasi; Nzola.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, M. Coulibaly; Kastanos; Simy, Djuric.

Consigliati: Provedel (Sp), Maggiore (Sp), Verde (Sp), Gyasi (Sp), M. Coulibaly (Sa), Di Tacchio (Sa), Djuric (Sa).

Lazio-Inter: sabato 16 ottobre, ore 18:00

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Consigliati: Milinkovic-Savic (L), Luis Alberto (L), Felipe Anderson (L), Barella (I), Lautaro Martinez (I), Dzeko (I).

Milan-Verona: sabato 16 ottobre, ore 20:45

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone.

Consigliati: Tatarusanu (M), Saelemaekers (M), Brahim Diaz (M), Rebic (M), Faraoni (V), Veloso (V), Simeone (V).

Cagliari-Sampdoria: domenica 17 ottobre, ore 12:30

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Silva, Ekdal, Candreva; Quagliarella, Caputo.

Consigliati: Nandez (C), Keità (C), Joao Pedro (C), Augello (S), Candreva (S), Quagliarella (S).

Empoli-Atalanta: domenica 17 ottobre, ore 15:00

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Di Francesco.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Lovato, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Consigliati: Henderson (E), Bajrami (E), Mancuso (E). Zappacosta (A), Malinovskyi (A), Zapata (A).

Genoa-Sassuolo: domenica 17 ottobre, ore 15:00

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Masiello, Criscito; Touré, Badelj; Kallon, Rovella, Fares; Destro.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Consigliati: Criscito (G), Rovella (G), Destro (G), Rogério (S), Berardi (S), Djuricic (S), Raspadori (S).

Udinese-Bologna: domenica 17 ottobre, ore 15:00

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Beto.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Consigliati: Stryger Larsen (U), Arslan (U), Pereyra (U), Deulofeu (U), De Silvestri (B), Barrow (B), Arnautovic (B).

Napoli-Torino: domenica 17 ottobre, ore 18:00

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Zielinski, Politano, Insigne; Osimhen.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Belotti.

Consigliati: Meret (N), Fabian Ruiz (N), Insigne (N), Osimhen (N) Ansaldi (T), Belotti (T).

Juventus-Roma: domenica 17 ottobre, ore 20:45

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kulusevski, Chiesa.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

Consigliati: Cuadrado (J), Bernardeschi (J), Chiesa (J), Karsdorp (R), Pellegrini (R), Mkhitaryan (R).

Venezia-Fiorentina: lunedì 18 ottobre, ore 20:45

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Consigliati: Busio (V), Aramu (V), Johnsen (V), Bonaventura (F), Gonzalez (F), Vlahovic (F).

La formazione ideale per l’ottava giornata

Formazione ideale (3-4-3): Meret (Napoli); Stryger Larsen (Udinese), Cuadrado (Juventus), Criscito (Genoa); Mkhitaryan (Roma), Chiesa (Juventus), Fabian Ruiz (Napoli), Pereyra (Udinese); Gyasi (Spezia), Osimhen (Napoli), Vlahovic (Fiorentina).

Chiusa l’ottava giornata di campionato, sette formazioni italiane saranno impegnate in settimana nelle competizioni europee. L’appuntamento con la Serie A è per il prossimo weekend.