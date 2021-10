Fantacalcio, Maignan infortunato: chi sarà il portiere titolare del Milan?

I tifosi del Milan e gli appassionati del Fantacalcio si chiedono chi sostituirà tra i pali il portiere Mike Maignan, fuori fino a gennaio per infortunio.

Il Milan sta preparando la sfida di sabato sera contro il Verona, valida per l’ottava giornata di Serie A. Mister Stefano Pioli dovrà rinunciare ad alcuni titolari, fermi ai box per infortunio. Su tutti il portiere Mike Maignan che si è sottoposto ad un intervento al polso e dovrà rimanere in infermeria per circa due mesi e mezzo. La società rossonera, considerato il lungo stop, ha deciso di ingaggiare Antonio Mirante, estremo difensore rimasto svincolato dopo l’avventura alla Roma. Ora, Mirante lotterà per una maglia da titolare con Tatarusanu, prima del rientro del portiere francese. Una situazione che inciderà anche sul Fantacalcio.

Fantacalcio, Maignan infortunato: Mirante e Tatarusanu a caccia di una maglia da titolare

Chi sarà il portiere del Milan prima del rientro di Mike Maignan? Questo è quello che si chiedono i tifosi rossoneri e i fantallenatori.

L’estremo difensore francese, durante la sosta per le Nazionali, si è sottoposto agli esami per un dolore al polso sinistro che si portava dietro dalla sfida di Champions League contro il Liverpool. All’esito delle visite, Maignan si è dovuto sottoporre ad un intervento in artroscopia e sarà costretto a rimanere lontano dai campi per almeno 10 settimane. Il rientro è, dunque, previsto per l’inizio del prossimo anno. Per far fronte all’emergenza, il Milan ha ingaggiato lo svincolato Antonio Mirante che si è già sottoposto alle visite e firmato un contratto fino al termine della stagione.

Leggi anche —> Fantacalcio, la Serie A perde pezzi dopo le Nazionali: numerosi infortuni

L’ex portiere della Roma dovrà adesso contendersi una maglia da titolare con il secondo estremo difensore a disposizione di Pioli, Ciprian Tatarusanu. Quasi sicuramente contro il Verona e contro il Porto martedì a difendere i pali sarà quest’ultimo. Il “duello” tra i due è, dunque, rinviato ai prossimi incontri che attendono il club.

Leggi anche —> Fantacalcio, top e flop della settima giornata di campionato

Quanto accaduto in casa Milan rappresenta una situazione delicata anche per il Fantacalcio. Maignan sarà stato sicuramente uno dei portieri più contesi durante l’asta ed ha assicurato un rendimento al top. Il Milan è, difatti, al momento la seconda miglior difesa del campionato, dietro a quella del Napoli, con solo 5 reti incassate in 7 gare, di cui 3 senza subire gol.

I fantallenatori che hanno deciso di comprare la coppia Maignan-Tatarusanu rischiano di doversi affidare al terzo portiere, se Mirante dovesse salire nelle gerarchie di Pioli e se nelle leghe a cui prendono parte il mercato è chiuso sino a gennaio. Più tranquilla la situazione dei partecipanti a competizioni dove sono aperti mercato e scambi.