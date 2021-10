“GF Vip”, annunciato il doloroso addio: Signorini distrutto

Al “GF Vip” uno dei concorrenti ha preso la sua decisione. Addio e nuova parentesi in casa. Ecco come stanno le cose

Sempre in fermento sono gli inquilini della casa del “GF Vip 6”. Tra i tanti nomi in gara, quest’anno c’è molto interesse verso Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto coinvolto in una sparatoria che gli ha cambiato per sempre la vita.

Manuel piace per la sua forza ed il suo coraggio, ma c’è una cosa che sta appassionando i telespettatori a casa. Il suo rapporto con Lulù Selassié, una delle tre principesse d’Etiopia. I due si sono avvicinati, hanno fatto sognare, lanciando anche il primo bacio nella casa, poi il dietrofront del giovane e ora la decisione definitiva.

“GF Vip”, la decisione è definitiva: ecco cosa succede

Manuel Bortuzzo ha le idee chiare e sa come vuole fare con Lulù Selassié che da molti è stata già rinominata la principessa sedotta e abbandonata. Manuel negli scorsi giorni aveva già fatto un dietrofront rispetto al loro rapporto ma pare che lei non voglia “cedere”.

Nella scorsa puntata del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini aveva già messo in guardia la principessa, spiegandole che il giovane nuotatore non era pronto, ancora, per un rapporto. Era palese, infatti, che Manuel non fosse pronto ad iniziare una relazione con lei ma Lulù ha voluto confrontarsi direttamente con lui.

“Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Posso essere libera di coccolarti o di abbracciarti?”, diretta la domanda della principessa per Manuel. Con le lacrime agli occhi la bella Lulù non ha usato giri di parole e gli ha chiesto se può abbracciarlo liberamente oppure deve pensarci prima di farlo.

Pronta la risposta del nuotatore che si è voluto tenere lontano dagli “impegni” dicendo “addio”, in modo definitivo, ad un rapporto stretto. Ha chiesto alla ragazza, infatti, di vivere in tranquillità: “Tu fai il tuo e io faccio il mio. Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce”.

Per Manuel non c’è senso nell’abbracciarsi, soprattutto da parte sua, perché, ha specificato: “Io di base non abbraccio così tante persone. Questa cosa non mi appartiene”.