“Grande Fratello Vip”, una gieffina lancia una bomba: “Ho paura”

Una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip” non riesce a trattenersi e confessa le sue insicurezze, è bomba sul reality

Il “Grande Fratello Vip” è uno dei reality più seguiti da sempre, ogni edizione è particolare e il pubblico non riesce a farne a meno. Alfonso Signorini da anni è alla guida del programma e non perde occasione di stupire i telespettatori con sorprese e novità.

Scegliere i concorrenti non è semplice, ma a quanto pare gli autori sembrano riuscirci alla grande, visto che ogni volta fanno centro.

“Grande Fratello vip”, la disperazione di una gieffina

Una delle concorrenti più note di questa edizione è Francesca Cipriani, la showgirl sta facendo molto parlare di lei, in particolare per la sua storia d’amore con Alessandro Rossi. Il pubblico ha avuto l’occasione di conoscerlo in una delle puntate, quando il ragazzo ha fatto una sorpresa alla gieffina.

La reazione della Cipriani è stata del tutto inaspettata e per certi versi ridicola, tanto da far parlare il web per giorni. In queste settimane la showgirl non ha fatto altro che parlare del suo fidanzato, che la aspetta fuori per costruire con lei una famiglia.

“Ho tante insicurezze, ho paura che Alessandro mi dimentichi” Ha confessato al suo amico Manuel Bortuzzo e poi ha aggiunto: “Sembra un anno che non lo vedo, sto impazzendo”.

L’atleta ha consigliato all’amica di stare più tranquilla e godersi il “Grande Fratello Vip”, fuori la vita è un’altra e le persone che la amano sono lì ad aspettarla e fare il tifo per lei.

A quanto pare sono in tanti a pensare che Francesca Cipriani stia seguendo un copione, i dubbi sulla storia d’amore sono tanti ed inoltre gli esperti del settore conoscono bene Alessandro Rossi che sembra un amante del mondo dello spettacolo.