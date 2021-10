“Grande fratello vip”, una delle concorrenti rompe il silenzio:” E’ un uomo speciale”

Al “Grande fratello vip” le sorprese non finiscono mai, i sentimenti stanno prendendo il sopravvento e alcuni concorrenti si lasciano andare

E’ iniziato da qualche settimana ed è già al centro del mirino, il “Grande fratello vip” è uno dei reality più seguiti dal pubblico italiano ed Alfonso Signorini, ormai conduttore da anni, non perde occasione di regalare ai telespettatori grandi performance.

Il programma in onda ogni lunedì e venerdì su Canale 5, non è un semplice reality ma un esperimento che mette alla prova sentimenti ed emozioni.

"Grande Fratello Vip", la confessione inaspettata

C’è una nuova coppia che sta facendo molto parlare all’interno della casa. Si tratta di Miriana Trevisan e Nicola Pisu, i due sembrano molto affiatati e qualche notte fa è scattato un bacio che non è passato inosservato.

Gli autori hanno chiamato in confessionale la showgirl che si è lasciata andare ad una rivelazione che ha incuriosito il pubblico: “Quando sono accanto e lui e parliamo sento che sono vicino ad un ragazzo senza sovrastrutture. Nicola è puro e mi assomiglia molto. Sono felice perché ho l’occasione di stare accanto ad una persona stupenda come lui – ha affermato – Secondo me si tratta di un uomo speciale. Devo capire quello che sente davvero. Mi piacerebbe conoscerlo in un contesto diverso”.

Tra Miriana e Nicola la conversazione è poi continuata fuori dal confessionale, dove la concorrente ha spiegato che ha una situazione da risolvere nella vita reale, ma una volta uscita metterà le cose in chiaro e sarà pronta a provarci.

Spetterà a Nicola fare un passo avanti verso di lei, per il momento ha rivelato di avere una cotta per la Trevisan. Sono in tanti a chiedersi se tale sentimento possa trasformarsi in amore. Non ci resta che attendere e capire come si evolverà la situazione all’interno della casa.