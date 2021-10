“Divina e unica” Ilary Blasi, lo spacco frontale cede lasciando tutti senza fiato – FOTO

Ilary Blasi, la splendida conduttrice, incantevole nel suo abito da sera trasparente e con uno spacco vertiginoso.

La splendida conduttrice Ilary Blasi ogni volta che posta del nuovo contenuto sui social scatena le fantasie del web. Che sia in abito da sera o in mise più giornaliera, lo stile comunque impeccabile della bella romana è apprezzatissimo ed elevato ad elemento di contemplazione.

La Blasi, complice una gavetta lunghissima, ha molto seguito in televisione e su Instagram dove i milioni di followers si perdono nelle foto audaci che la conduttrice pubblica, immortalando momenti che concernono la vita privata o quella familiare.Eccola incantevole nel suo ultimo scatto che ha scatenato le fantasie del web.

Ilary Blasi, lo spacco vertiginoso non mente: è lei la regina del web

L’abito da sera indossato da Ilary Blasi toglie il fiato. Lungo, tutto luccicante e con uno spacco che rivela troppo. L’outfit è sicuramente un tripudio di sensualità e bellezza, di quella autentica e fuori dal comune. Cosa dire della femminilità sprigionata e raccolta come un fiore dai suoi followers che la omaggiano per l’occasione con teneri parole.

I pensieri rivolti a Lady Totti sono anche di incoraggiamento per il lavoro che continua a svolgere da anni con assoluta professionalità. Ci si riferisce allo show targato Mediaset – il suo ultimo progetto lavorativo – che ha riscosso non poche critiche, ma i fans sono lì pronti a spronarla: “Brava a Ilary, che da gran signora è andata avanti continuando a divertirsi e a Mediaset che non ha chiuso lo show nonostante la cattiveria generale e ha garantito possibilità e lavoro a tante persone” un commento che perfettamente esplica gli umori del web e che chiedono già la seconda stagione di “Star in the Star”.

Ilary da perfezionista ha sempre tenuto a mantenere uno stile impeccabile e mostrarsi al web in tutta la sua bellezza. Ogni progetto l’ha portato avanti fino alla fine nonostante le avversità riscontrate, mostrando di essere una testa di serie per Mediaset.