Lacca fai da te: come creare uno spray fissante a prova di bomba!

Date un’occhiata anche voi a tutti gli accorgimenti e i passaggi da fare per creare uno spray lacca fai da te. Ecco i dettagli.

Molto spesso passiamo ore ed ore a scegliere gli outifit più disparati, oppure ad abbinare borse con scarpe o i vari colori. Tuttavia, se la chioma non è perfetta, tutti questi accorgimenti saranno pressochè inutili.

Trovare un look per i capelli che sia duraturo, bello e particolare e davvero un compito arduo, ma in aiuto ci può arrivare un semplice prodotto: la lacca.

Infatti la lacca per i capelli, in molte occasioni, diventa davvero necessario per fissare un’acconciatura. Tuttavia non è tutt’oro quel che luccica. La maggior parte dei prodotti disponibili in commercio, infatti, contiene delle sostanze che, a lungo andare,m possono risultare più dannose che utili.

Lacca fai da te: cosa serve per crearne una

Quale occasione migliore per usare una lacca creata autonomamente con prodotti del tutto naturali? In questo modo ringrazieranno sia i nostri capelli che il nostro portafogli.

Creare una lacca che sia priva di sostanze tossiche non è tanto difficile. Infatti non dovrete far altro che procurarvi un semplice limone, qualche goccia del vostro olio essenziale preferito, 4 gr di zucchero semolato e dell’acqua demineralizzata.

Una volta presi tutti gli elementi, andrete a togliere la buccia al vostro limone e lo andrete a mettere il suo succo in un bicchiere, avendo cura di conservare anche la scorza.

Allo stesso tempo in un contenitore potrete far bollire l’acqua con lo zucchero semolato e la spremuta di limone. Per rafforzare anche i vostri capelli, potete pensare di aggiungere anche 1 cucchiaino di olio di cocco.

Il tutto dovrà essere bollito per circa 1 minuto e, poi, lasciato raffreddare. Una volta raffreddato dovrete posizionare il tutto, compresa la scorza del limone, nel frigorifero e lasciarlo almeno 5 giorni in modo da dare il tempo agli ingredienti di diventare un composto del tutto omogeneo e profumato.

Alla fine non dovrete far altro che travasare il liquido nel vostro spray e agitare bene prima dell’uso in modo da avere una lacca nuova di zecca, naturale ed efficace. I risultati del vostro esperimento saranno subito visibili sulla vostra chioma.